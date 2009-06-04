Курс НБУ на 05.06.09

Официальный курс НБУ на 05.06.09 100 USD США – 761.2100 (4 июня – 761.0000) 100 EUR – 1072.9255 (4 июня – 1081.1527) 10 RUR – 2.4653 (4 июня – 2.4940) Учетные курсы банковских металлов на 05.06.09 за 10 тройских унций (грн.)959 XAU 10 Золото-73628.04 (4 июня-74501.90) 961 XAG 10 Серебро-1165.03 (4 июня-1215.32) 962 XPT 10 Платина-95151.25 (4 июня-94896.70) 964XPD10 Палладий-18649.65(4 июня-19101.10)

Официальный курс НБУ на 05.06.09 100 USD США – 761.2100 (4 июня – 761.0000) 100 EUR – 1072.9255 (4 июня – 1081.1527) 10 RUR – 2.4653 (4 июня – 2.4940) Учетные курсы банковских металлов на 05.06.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-73628.04 (4 июня-74501.90) 961 XAG 10 Серебро-1165.03 (4 июня-1215.32) 962 XPT 10 Платина-95151.25 (4 июня-94896.70) 964XPD10 Палладий-18649.65(4 июня-19101.10)

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