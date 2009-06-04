ГЛАВНОЕ на 4 июня (вечер)

Новости ТЭК

Председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ направляет в Москву и Киев комиссию для изучения ситуации с газом.

Как передает ICTV, об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии Йоханнес ЛАЙТЕНБЕРГЕР.

«Председатель Еврокомиссии информировал премьер-министра председательствующей в ЕС Чехии о направлении в Москву и в Киев группы высших функционеров Еврокомиссии с целью установления фактов о ситуации (с поставками газа - УНИАН)», – сказал он журналистам в Брюсселе.

По словам Й.ЛАЙТЕНБЕРГЕРА, на основе анализа, который представят эксперты по итогам поездок в Россию и Украину, Ж.М.БАРРОЗУ подготовит доклад о ситуации с поставками газа в страны ЕС до саммита сообщества 17-18 июня в Брюсселе.

Возможное создание новой коалиции в Верховной Раде и ситуация вокруг российского газа являются двумя звеньями одной цепи, заявляет Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, отвечая на вопрос представителей СМИ, Б.СОКОЛОВСКИЙ сказал: «То, что происходит в украинском парламенте, и то, что происходит с газом со стороны России, - это два звена одной и той же цепи, которой затягивается Украина на виселице».

По мнению Б.СОКОЛОВСКОГО, заявление российской стороны о неспособности Украины рассчитываться за российский газ является попыткой через наиболее серьезный фактор - энергетический, подчеркнуть, что Украина истощена экономически и нынешняя власть не способна с этим вызовом справиться. Таким образом, соответственно, создается и «реклама» для новой коалиции, которая формируется в Верховной Раде, добавил он.

«Это не что иное, как попытка навязать мнение и украинскому сообществу, и миру как о неспособности существующей власти, так и о несостоятельности Украинского государства функционировать самостоятельно», - убежден Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Уполномоченный Президента также отметил, что приезд в Украину европейских экспертов для выяснения ситуации с поставками газа не связан с обострением российско-украинских газовых отношений в связи с последними заявлениями российского руководства. Этот визит был запланирован раньше, до возникновения этого обострения.

«Украина открыта для предоставления исчерпывающей информации, которая успокоит Европейскую комиссию в технической возможности и готовности выполнить свои транзитные обязательства», - подчеркнул Уполномоченный Президента.

В то же время, Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что Еврокомиссия сможет сделать объективные выводы лишь тогда, когда получит также достоверную информацию о реальной ситуации в «Газпроме» и о его способности выполнить свои обязательства относительно поставок всех законтрактованных объемов газа европейским потребителям, учитывая, в частности, кредитные обязательства и проблемы, возникшие с их партнерами - поставщиками газа.

По состоянию на вечер среды, 3 июня, НАК «Нафтогаз Украины» аккумулировал 20% средств, необходимых для расчетов с ОАО «Газпром» за природный газ, импортированный в мае текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам Уполномоченный по вопросам энергетической безопасности Президента Украины Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

Он уточнил, что в мае в Украину было импортировано 2,3 млрд. куб. м газа для внутреннего потребления, а также для закачки в подземные хранилища. Стоимость этого газа составила порядка 620 млн. грн., из которых 120 млн. грн. на сегодняшний день аккумулировал для расчета НАК.

Б.СОКОЛОВСКИЙ косвенно подтвердил, что в настоящее время "Нафтогаз" ведет переговоры о привлечении кредитного ресурса для выполнения своих обязательств по импортным контрактам. Переговоры, в том числе, ведутся и с российскими банковскими учреждениями.

Б.СОКОЛОВСКИЙ допустил, что, возможно, кредитный ресурс будет предоставлен НАКу под залог газа, закачанного в хранилища.

Комиссар Евросоюза по торговле Кэтрин ЭШТОН заявляет, что не располагает информацией о проблемах Украины при оплате российского газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.

«Нет у меня какой-то информации о том, что сейчас есть какие-то проблемы с опасностью выплаты», – сказала К.ЭШТОН.

Она отметила, что ЕС знает озабоченность России по этому вопросу, поэтому председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ и премьер-министр РФ Владимир ПУТИН поддерживают постоянный контакт.

По ее словам, есть политические вопросы, хотя Евросоюз настаивает, что данная проблема требует коммерческих решений.

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики одобрила проект порядка проведения аукционов по доступу к трансграничным мощностям для организации экспорта электроэнергии.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий проект был одобрен на заседании комиссии в четверг, 4 июня.

Комиссия также утвердила проект типового договора, который будет заключаться НЭК «Укрэнерго» с победителем аукциона.

Согласно проекту, к участию в аукционах будут допускаться компании-лицензиаты, имеющие лицензию на поставку электроэнергии по нерегулируемому тарифу, а также компании, не имеющие задолженности по расчетам с «Энергорынком».

Кроме того, на момент участия в конкурсе компании-претенденты должны иметь уже заключенные внешнеэкономические контракты по организации экспорта.

Проект порядка проведения аукционов планируется обнародовать на сайте НКРЭ на следующей неделе.

Финансовый рынок

В Украине монетарная база в мае увеличилась на 0,8% (с начала года уменьшилась на 2,7%) – до 181,7 млрд. грн. При этом денежная масса увеличилась на 0,7% (с начала года уменьшилась на 9,2%) – до 468,2 млрд. грн.

Об этом сказано в сообщении Национального банка Украины, размещенном на официальном сайте регулятора.

Согласно сообщению, в мае объем наличных средств вне банков увеличился на 1,5% (с начала года уменьшился на 1,1%) – до 153 млрд. грн. Удельный вес наличности в структуре денежной массы в мае увеличился до 32,7% по сравнению с 30% на начало года.

«В мае впервые в текущем году зафиксировано превышение объемов продажи иностранной валюты над объемами ее покупки. Это свидетельствует об уменьшении девальвационных ожиданий», – сказано в сообщении.

Объем корсчетов коммерческих банков в мае преимущественно находился в пределах 18-19 млрд. грн. Лишь в последние два дня месяца произошло уменьшение корсчетов банков в связи с перечислением средств на единый казначейский счет, в результате чего средства правительства в гривне на счетах в НБУ мае увеличились на 47,8% – до почти 5 млрд. грн.

Объем корсчетов банков в мае уменьшился на 4,2% (с начала года – на 10%) – до 16,8 млрд. грн. Объем обязательных резервов, сформированных банками в мае, составил 11,9 млрд. грн.

Нацбанк в мае осуществил операции по рефинансированию банков на общую сумму 2,8 млрд. грн. (с начала года – 46,9 млрд. грн.). Одновременно были проведены операции по мобилизации средств банков на общую сумму 8,7 млрд. грн. (с начала года – 31,7 млрд. грн.).

Средневзвешенная процентная ставка по операциям по рефинансированию в мае составила 17,2% годовых, в том числе по кредитам овернайт – 20%. Средневзвешенная процентная ставка по мобилизационным операциями за отчетный период составила 7,8% годовых.

Показатель прироста вкладов населения в мае (0,7%) был большим, чем в апреле (0,6%). Показатель прироста депозитов физлиц с начала года пока еще является отрицательным. Наблюдается уменьшение на 10,1% – до 193,8 млрд. грн.

Несмотря на продолжающийся отток средств со счетов юрлиц, в мае его темпы снизились и составили 0,2% (в апреле – 2,4%). С начала года общий объем средств юрлиц уменьшился на 16,2% – до 119,2 млрд. грн.

Общий объем депозитов населения в мае впервые с начала года увеличился: по сравнению с предыдущим месяцем – на 0,3%, до 313,1 млрд. грн. Увеличение объемов депозитов наблюдалось как в национальной (на 0,1%), так и в иностранной (на 0,7%) валютах.

Объем кредитов, предоставленных юрлицам, увеличился на 0,8% (с начала года – на 0,2%) – до 461,2 млрд. грн., из-за роста объема кредитов в гривне на 3,1% (с начала года – на 12,2%).

Общий объем кредитных вложений в мае уменьшился на 0,3% (с начала года – на 3%) – до 712,2 млрд. грн. за счет уменьшения остатков по кредитам, предоставленным физлицам, на 2% (с начала года – на 8,3%) – до 251 млрд. грн.

Средневзвешенная стоимость кредитов в гривне в мае по сравнению с апрелем снизилась с 20,4% до 18,5%, в инвалюте – с 11,6% до 9,6%. Интегральная ставка по кредитам уменьшилась с 17,5% до 15,7%.

Средневзвешенная стоимость депозитов в гривне мае уменьшилась с 12,8% до 12,5%, тогда как в иностранной – увеличилась с 8,9% до 9%. Интегральная ставка по депозитам уменьшилась с 11,2% до 11%.

В мае т.г. в госбюджет поступило 773,40 млн. грн. (с начала года – 7 млрд. 433,14 млн. грн.) от облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), размещенных Министерством финансов Украины. Погашение и уплата дохода по ОВГЗ с начала года составила 2 млрд. 751,4 млн. грн., в том числе основной долг – 1 млрд. 782,7 млн. грн., уплата дохода – 968,7 млн. грн.

Средневзвешенная доходность по ОВГЗ во время первичного размещения в мае составила 18,9% (с начала года – 13,7%).

Проблемы с проведением платежей на сегодня существуют у 22 коммерческих банков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя Национального банка Украины Анатолий ШАПОВАЛОВ журналистам сегодня.

При этом он отметил, что количество банков, которые по тем или иным причинам задерживают платежи, не увеличивается.

Национальный банк Украины может предоставить ряду коммерческих банков отсрочку по выполнению новых требований к формированию резервов под валютные кредиты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя НБУ Анатолий ШАПОВАЛОВ журналистам сегодня.

По его словам, сегодня Нацбанк запросил у банков план мер, которые они планируют предпринимать для выполнения установленных НБУ нормативов резервирования.

С учетом этой информации, Национальный банк будет принимать решение относительно предоставления отдельным банкам отсрочки по выполнению нормативов резервирования.

“Будем так говорить, что если у банка 90% активов в иностранной валюте, то, безусловно, ему будет тяжело в установленный срок войти в эту норму (норматив резервирования)”, - сказал А.ШАПОВАЛОВ.

Он отметил, что данное решение будет приниматься Нацбанком отдельным постановлением.

“Или это будет одно постановление на все банки, или по каждому банку отдельно”, - отметил А.ШАПОВАЛОВ.

Санкции в отношении коммерческих банков, которые назывались Президентом (речь шла о пяти банках) и которые участвовали в теневых схемах, будут применяться по результатам проверки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя Национального банка Украины Анатолий ШАПОВАЛОВ журналистам сегодня.

По его словам, виновными в сложившейся ситуации являются не столько коммерческие банки, сколько отдельные структуры, которые пользовались их услугами.

“Как правило, у банкиров все бумажки в порядке. Вопрос в том, чтобы были сообщения об этих операциях в Государственный комитет по финансовому мониторингу», – сказал А.ШАПОВАЛОВ.

При этом он подчеркнул, что если по результатам проверок будут выявлены нарушения, то на банк и его должностных лиц будут наложены соответствующие санкции.

“Если проверки установят, что они (банки - УНИАН) нарушали нормативные и законодательные акты, то конечно (будут применяться санкции - УНИАН), а если будет установлено, что какое-то должностное лицо с “черной” бухгалтерией или другими занималось делами, то, безусловно, банк несет ответственность и ответственность будет нести конкретное должностное лицо”, - отметил зампредседателя Нацбанка.

При этом он отказался обнародовать названия банков, подозреваемых в финансовых махинациях, отметив, что это можно будет сделать только после окончания проверок.

“Давайте сначала проверим, установим, а потом будем называть”, - подчеркнул А.ШАПОВАЛОВ.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке без изменений.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке без изменений.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по доллару США открылись котировками 7,6075/7,6275 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,6135/7,6210 грн./долл. К закрытию ценовые уровни повысились до 7,6150/7,6220 грн./долл.

Национальный банк Украины на рынок не выходил ввиду отсутствия желающих работать по заявленным курсам.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2470/0,2480 грн./рубль, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2470/0,2477 грн./рубль. К закрытию торгов цены снизились – 0,2468/0,2476 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 30,8650 рублей за доллар (+0,2150).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4270/1,4272 долл./евро, а к 15:30 снизились до 1,4087/1,4089 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,8125/10,8505 грн./евро, к 12:00 цены установились на уровне 10,8160/10,8380 грн./евро. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривне ушли вниз – 10,7730/10,7880 грн./евро.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 5 июня НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 761.2100 (на 4 июня – 761.0000)

100 EUR – 1072.9255 (на 4 июня – 1081.1527)

10 RUR – 2.4653 (на 4 июня – 2.4940)

Транспорт и связь

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О телекоммуникациях» относительно увеличения перечня услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, за законопроект проголосовал 301 из 427 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается увеличить перечень и расширить доступ к услугам, которые предоставляются всеми операторами телекоммуникаций.

В частности, предлагается предоставить абонентам право оставлять в пользовании предоставленный им абонентский номер при переходе от одного оператора связи к другому.

Кроме того, законопроектом предусматривается обязать операторов, которые предоставляют услуги подвижной (мобильной) связи, предоставлять услуги национального роуминга, а также дополнить действующий Закон "О телекоммуникациях" определениями специальных терминов ("абонентский номер", "сохранение абонентского номера", "национальный роуминг").

С 1 июля Украина становится полноправной стороной Европейской конвенции о трансграничном телевидении, требования которой будут обязательными для отечественных телерадиовещателей, транслирующих свои передачи в страны Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Татьяна ЛЕБЕДЕВА.

По ее словам, конвенция – это документ, который балансирует свободу и ответственность, то есть страны-участницы берут на себя обязательства и получают свободу доступа к телепродукции.

Т.ЛЕБЕДЕВА отметила, что участие Украины в конвенции позволит эффективнее защищать авторские права отечественных телерадиокомпаний. По ее словам, если раньше в случае нарушения авторских прав Нацсовет вынужден был общаться с отдельным вещателем, то теперь она будет иметь отношения с регуляторным органом страны-вещателя - нарушителя авторских прав.

Подробнее о значении конвенции для Украины сообщил эксперт совета Европы Ад ван ЛУН. По его словам, главным является то, что телерадиокомпании стран-участниц конвенции получат возможность свободно ретранслировать передачи телевизионных каналов друг друга.

Во-вторых, по его словам, в конвенции заложены нормы и принципы прозрачности телеканалов, то есть, телеорганизации должны будут предоставить Нацсовету информацию о своих названиях, юридических адресах, структуре капитала и природе, цель и пути финансирования программных услуг.

Кроме этого, конвенция предусматривает более строгие и четкие правила для спонсоров телеорганизаций, а также способ, содержание и подачу рекламы. Так, по словам эксперта Совета Европы, спонсорам запрещено влиять на редакционную политику телеканалов, спонсорская поддержка программ новостей вообще запрещена.

Что касается рекламы, то полностью запрещено рекламировать табачные изделия и введены жесткие ограничения на рекламу алкоголя. Также определяются нормативы по трансляции рекламных роликов во время телевизионных программ.

Кроме этого, отметил А. ван ЛУН, конвенция разрешает существенно защитить права детей. Он отметил, что трансляция программ, которые могут нанести вред физическому, психическому или моральному развитию детей, должна осуществляться в то время, когда дети не имеют возможности их смотреть.

Вместе с тем, эксперт отметил, что эти и другие требования не распространяются на небольших региональных вещателей, которые не имеют технических возможностей транслировать сигнал за рубеж или через спутник.

При этом он добавил, что Украина имеет все права при необходимости ввести такие требования и к этим телеорганизациям.

А. ван ЛУН также сообщил, что данную конвенцию ратифицировали не все страны Европы, в том числе, что важно для Украины, Российская Федерация. В связи с этим он отметил, что Украина имеет право устанавливать в отношении российских телеканалов свои требования.

Верховная Рада Украины приняла закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам налогообложения услуг по международным перевозкам пассажиров, багажа и грузов, международных отправлений, международного лизинга и международного ремонта товаров”.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” данный закон проголосовали 357 из 427 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Документом предусмотрено налогообложение налогом на добавленную стоимость транспортных услуг, связанных с международной перевозкой грузов автомобильным транспортом, как в пределах Украины, так и за пределами государственной границы, по нулевой ставке. Документом, удостоверяющим факт такой перевозки, является международная товарно-транспортная накладная CMR.

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(УНИАН)