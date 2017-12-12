"Это только эксперимент": от биткоина "откололся" Super Bitcoin

12 декабря в сети Bitcoin состоялся очередной хардфорк — Super Bitcoin (SBTC). Об этом сообщается в твиттер-аккаунте Super Bitcoin, передает «Зеркало недели».

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Проект был реализован группой китайских разработчиков. Работа велась под лозунгом Make Bitcoin Great Again ("Сделаем Bitcoin снова великим").

Super Bitcoin предусматривает увеличение размера блока до 8 Мб (что уже есть в Bitcoin Cash), интеграцию Lightning Network (существует в лайткоине) и смарт-контрактов.

По словам разработчиков, именно это необходимо крипто-сообществу. При этом они подчеркивают, что хардфорк носит экспериментальный характер.

"Пожалуйста, не забывайте, что это только эксперимент. Мы всего лишь реализуем предложения, которые выдвигает Bitcoin-сообщество", — отмечается на официальном сайте проекта.

Общий объем эмиссии Super Bitcoin составит 21 210 000 млн монет. В это число входят полученные в ходе премайнинга 210 000 монет, которые будут использоваться для поддержки проекта на плаву.

Напомним, что 24 ноября в сети Bitcoin состоялся хардфорк Bitcoin Diamond. Криптовалюту поддержали 28 бирж.

Ранее сообщалось, что Bitcoin поставил новый рекорд - $18 тысяч за монету. Капитализация валюты составляет более $ 306,5 млрд.