Президент ветировал закон о запрете игорного бизнеса

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ветровал закон «О запрещении игорного бизнеса в Украине» и предлагает парламенту доработать его с целью реального запрещения этой деятельности на определенный период времени до ее жесткого законодательного урегулирования.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства со ссылкой на Главную службу социально-экономического развития Секретариата Президента Украины.

В.ЮЩЕНКО поддерживает необходимость запрещения в Украине игорного бизнеса до решения вопроса жесткого законодательного урегулирования деятельности по проведению азартных игр, организации и содержания тотализаторов, игорных заведений, в частности, путем ограничения территорий, где могут быть размещены зоны игорного бизнеса, запрещения расположения игорных заведений в пределах населенных пунктов, минимизации негативных социальных последствий от этой деятельности, отмечает Главная служба социально-экономического развития.

Однако глава государства все же применил право вето к закону «О запрещении игорного бизнеса в Украине» как к такому, который нарушает ряд положений Конституции Украины, поддерживая при этом также позиции Министерства юстиции и Министерства финансов Украины.

Такое решение главы государства мотивировано тем, что данный закон является популистским и невзвешенным. Он повлечет потерю около 200 тыс. рабочих мест. В условиях мирового финансового кризиса Президент не может пойти на это. Так, по оперативным данным, падение ВВП прогнозируется на уровне 21%.

В случае вступления в силу без соответствующей доработки принятого 15 мая 2009 года Верховной Радой Украины закона, государство понесет значительные дополнительные финансовые убытки из-за недополучения государственным бюджетом налоговых поступлений от налогов (сборов) с юридических и физических лиц - организаторов игорного бизнеса.

Кроме того, еще одним важным и, кстати, совершенно прогнозируемым негативным последствием полного запрещения игорного бизнеса станет криминализация и резкое увеличение количества нелегальных игорных заведений. Принятие закона о запрещении игорного бизнеса в действующей редакции лишь повлечет увеличение теневого сектора в этой сфере. Поэтому совершенно странно и непоследовательно выглядит предусмотренная Законом, поступившим на подпись Президенту, отмена административной ответственности за соответствующие действия, связанные с организацией азартных игр на деньги, вещи и другие ценности.

Вместе с тем, Президент В.ЮЩЕНКО, ветируя закон «О запрещении игорного бизнеса в Украине», предлагает доработать его с целью реального запрещения этой деятельности на определенный период времени до ее должного законодательного урегулирования. В данном законе должен быть предусмотрен четкий правовой механизм, направленный на устранение социально-экономических и правовых проблем, связанных с запрещением игорного бизнеса.

В частности, учитывая то, что Верховная Рада при принятии ветированного закона в Заключительных его положениях обязала Кабинет Министров Украины в трехмесячный срок разработать и внести на рассмотрение парламента законопроект о деятельности по организации и проведению азартных игр в специально отведенных для этого игорных зонах (а, следовательно, речь идет о временном запрещении Верховной Радой Украины игорного бизнеса), Президент Украины предлагает предусмотреть в законе, что лицензии, выданные субъектам предпринимательской деятельности до дня вступления в силу данным законом, не отменяются, а их действие приостанавливается и возобновляется со дня создания специальных игорных зон в соответствии с законодательством, которым будет урегулировано осуществление игорного бизнеса в таких зонах.

Кроме того, глава государства затронул вопрос обеспечения социальных прав граждан Украины - работников игорных заведений, частичная безработица которых связана с запрещением игорного бизнеса в Украине. Соответственно Президентом предлагается предусмотреть действие соответствующих государственных гарантий, предусмотренных действующим законом Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы».

Вето Президента Украины - это всегда мотивированные и сформулированные предложения в Верховную Раду Украины. При доработке парламентом закона «О запрещении игорного бизнеса в Украине» глава государства его подпишет, отмечает Главная служба социально-экономического развития Секретариата Президента.

Как сообщал УНИАН, 15 мая Верховная Рада приняла Закон «О запрещении игорного бизнеса в Украине». Законом запрещается не только игорный бизнес, но и участие в азартных играх.

Раньше В.ЮЩЕНКО отмечал, что принятый Верховной Радой закон не решает проблем в этой сфере, и пообещал, что проведет по этому поводу дополнительные консультации со специалистами. Президент подчеркивал, что, по своим внутренним убеждениям, готов его подписать, хотя «закон унизителен и отодвигает нас от решения сути вопроса».

ВР приняла закон о запрещении игорного бизнеса после того как в Днепропетровске 7 мая в помещении зала игровых автоматов произошел пожар, в результате которого погибли девять и травмированы 11 человек.