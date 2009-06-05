ДАЙДЖЕСТ СМИ за 5 июня

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Эмитенты все чаще пытаются реструктуризировать долги», в котором говорится, что за последние два месяца около 30 эмитентов, у которых наступает время погашения облигаций, объявили о намерениях реструктуризировать задолженность. Наибольшей популярностью реструктуризация пользуется на рынке внутренних корпоративных облигаций. Эксперты комментируют ситуацию…

http://delo.ua/news/107427/

* * *

Также «Дело» в материале «Проблемные банки: Какое залоговое имущество можно у них купить» подает результаты собственного исследования, какое залоговое имущество выставлено на продажу в проблемных банках…

http://delo.ua/news/107406/

* * *

И еще «Дело» в материале «Директор по развитию Ferrexpo: 50% нашей продукции уходит в Китай» подает интервью директора по развитию бизнеса Ferrexpo Гевина Маккея, который рассказал изданию, почему топ-менджемент компании выступает против вхождения в совет директоров представителей группы «Приват», а также объяснил, какие меры принимает Ferrexpo для поддержания прибыльности в условиях кризиса…

http://delo.ua/news/107399/

* * *

«Коммерсант» (Украина) публикует материал «Генерации отправили за границу», в котором пишет, что в Украине меняется схема экспорта электроэнергии. В одобренном вчера проекте постановления Нацкомиссия регулирования электроэнергетики предложила предоставить энергогенерирующим компаниям право самостоятельно осуществлять ее экспорт, а нынешнего оператора поставок "Укринтерэнерго" – лишить этого статуса. В компаниях отмечают, что генерации могут заработать на экспорте не менее 150-170 млн. долларов…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1183097

* * *

Также «Коммерсант» (Украина) в публикации «Кризис становится влиятельнее» пишет, что украинские компании ожидают ужесточения конкуренции. Новое исследование влияния кризиса на украинский бизнес, проведенное Ernst & Young и Европейской бизнес-ассоциацией, показало, что в Украине по-прежнему наблюдается резкое снижение объемов продаж. При этом возможности увеличения эффективности работы за счет снижения затрат практически исчерпаны. Большинство предпринимателей видят выход из сложившейся ситуации в борьбе за оставшихся потребителей…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1183070

* * *

Издание «Экономические известия» в материале ««Нефтегаз» зря боится предоплаты» пишет о том, что Минтопэнерго стремится развеять сомнения «Газпрома» в способности «Нафтогаза» расплатиться за майские поставки газа. В этой истории не малую роль может сыграть Туркменистан…

http://www.eizvestia.com/fin/full/4179764

* * *

Также «Экономические известия» в публикации «На пшеницу посмотрят по-новому» пишет, что в новом маркетинговом году начинает действовать новый стандарт на пшеницу, которым меняется подход к классификации зерна и делению его на продовольственное и фуражное…

http://www.eizvestia.com/fin/full/4179765

* * *

"Газета по-киевски" публикует материал «Банк «уехал», сейф остался», в котором подаются результаты исследования издания, чем отличается хранение денег в банковской ячейке, на депозитном и сберегательном счетах…

http://mycityua.com/articles/kopilka/2009/06/04/101226.html

* * *

Издание «Сегодня» в материале «Как пережить повышение «коммуналки» советует - чтобы получить субсидию на жилье, оденьтесь победнее и спрячьте телевизор у соседей…

http://www.segodnya.ua/news/14056136.html

* * *

"УНИАН-экономика" в публикации «В.Ющенко: Управление экономикой в Украине, увы, сегодня не соответствует кризису» подает ксклюзивное интервью Президента Украины Виктора Ющенко Информационному агентству УНИАН…

http://economics.unian.net/rus/detail/13503

* * *

Также "УНИАН-экономика" в публикации «Мудрый Портной, или Новый председатель ГКЦБФР по заказу?..» пишет, что У Госкомиссии по ценным бумагам новый руководитель – Сергей Петрашко. Кто же этот счастливец, удостоившийся чести занять не самое последнее кресло в нашей стране...

http://economics.unian.net/

* * *

Еще "УНИАН-экономика" в публикации «Зерновая ОПЕК, или Аналог украинско-российской «газовой дружбы»?..» пишет, что Россия упорно добивается создания в альянсе с Украиной и Казахстаном зерновой ОПЕК. Обещаний много, но, по сути, предлагается игра в одни ворота…

http://economics.unian.net/rus/detail/13480

* * *

Российские СМИ

Газета «Ведомости» в публикации «Дума о ставках» пишет, что в мае объем частных вкладов в России вырос, несмотря на сезон отпусков…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/06/05/199104

* * *

Издание «Известия» публикует материал «Чем лечить "синдром Пикалёво"?», в котором пишет, что неожиданное продолжение получила история народных выступлений жителей городка Пикалёво в Ленинградской области ("Известия" писали об этом в номере за 3.06.2009). Депутаты внесли в Думу законопроект о... национализации всех трех градообразующих предприятий города. Только так, считают авторы документа, можно заставить заводы снова работать. Правда, инициатива не дает ответа на вопрос, что же делать с другими городами, в которых из-за кризиса остановились градообразующие предприятия…

http://www.izvestia.ru/economic/article3129197/

(УНИАН)