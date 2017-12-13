Tesla уже получила предзаказы на 285 беспилотных фур

PepsiCo сделала самый крупный предзаказ на покупку грузовиков Tesla Semi, сообщает РБК со ссылкой на Reuters. Компания заказала 100 новых фур.

"Грузовики Tesla Semi дополнят текущий автопарк PepsiCo в США. Также они являются ключевым пунктом плана компании по сокращению выбросов парниковых газов", - цитирует агентство представителя компании Майка О'Коннелла.

Он отметил, что компания изучает маршруты, на которых будут использоваться грузовики.

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Ранее о планах по покупке электрогрузовиков заявили ретейлер Walmart, транспортная компания J. B. Hunt Transport Services, корпорация Sysco, логистическая компания DHL. По подсчетам Reuters, всего Tesla получила заказы на 285 грузовиков.

В конце ноября Tesla Motors определилась с предварительной стоимостью электрогрузовиков: фуры нового поколения можно будет купить за $150 тыс. с запасом хода 482 км и $180 тыс. с запасом хода 805 км.

Ранее УНИАН сообщал, что компания Tesla показала первый электрический грузовик с автопилотом.

Маск отметил, что фура может проехать 500 миль (804 км) при полной загрузке и на максимально возможной скорости. Глава Tesla заявил, что длина большинства грузовых маршрутов - 250 миль, поэтому на машине можно будет уехать до пункта назначения и вернуться обратно без подзарядки. По словам Илона Маска, доставка грузов на Tesla будет стоить $1,26 на милю, в то время как работа дизельных фур стоит примерно $1,51.

У фуры четыре независимых двигателя, по одному на каждое заднее колесо. Машина сможет разгоняться от нуля до 60 км/ч за 5 сек. Производство начнется в 2019 году.