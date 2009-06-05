АНОНС на 5 июня 2009 г.

Президент Украины Виктор Ющенко проведет встречу с послами Большой семерки, Польши, Словакии, Венгрии, Чехии, Швеции и председателем представительства ЕК.

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Состоится церемония подписания Программы сотрудничества между Министерством охраны окружающей природной среды Украины и Министерством сельского хозяйства, природы и качества пищевых продуктов Нидерландов о сохранении биомногообразия на 2009 год при участии министра Г.Филипчука и Чрезвычайного и Полномочного Посла Нидерландов в Украине Р.Келлера.

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Пленарные заседания Верховной Рады Украины.

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Под председательством Президента Украины начнется очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Тема: “Развитие рынков топливно-энергетических ресурсов в рамках реализации Энергетической стратегии Украины”. .

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11.30 - в УНИАН состоится пресс-конференция народного депутата от БЮТ Валерия ПИСАРЕНКО на тему: «Перспективы преодоления вето Президента на закон о запрещении игорного бизнеса».

Вход на пресс-конференцию – по редакционным удостоверениям.

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13-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Опровержение официальных данных инвентаризации и виденье путей решения проблемы непригодных пестицидов в Украине", организованная ВЭГО «МАМА-86» при участии НЦПНВ Минприроды Украины. Реально количество непригодных пестицидов в Украине, как минимум, вдвое больше, чем сообщают официальные источники. Власть недооценивает масштабы проблемы, подвергая опасности здоровье и качество жизни украинцев. Стоимость вопроса достигает миллиарда гривен. Среди прочего журналисты узнают о настоящих причинах изъятия лицензий в сфере обращения с опасными химическими веществами и отходами. Участники: Анна Голубовская-Онисимова, президент ВЭГО «МАМА-86», Андрей Любимов, ген.директор Национального центра обращения с опасными отходами, Габор Раска, международный эксперт, Agruniver Holding Ltd., Hungary. (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Минтранссвязи проведет заключительное заседание, посвященное закрытию проекта программы Европейского Союза Twinning «Гармонизация законодательных норм и стандартов Украины с законодательными нормами и стандартами ЕС в сфере гражданской авиации». В мероприятии примет участие министр транспорта и связи Украины Иосиф Винский.

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Пресс-конференция в режиме видео-моста Санкт-Петербург-Киев сопредседателя Совета инвесторов при КМУ, экс-главы Центробанка Сергея Тигипко на тему: «Украинско-российские экономические отношения: повестка на сегодня и завтра. Впечатления о ПМЭФ».

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16-30 в УНИАН состоится пресс-конференция Партии зеленых Украины на тему: «Экологов убивать нельзя!». Во Всемирный День охраны окружающей среды Партия зеленых Украины призывает всю сознательную общественность поддержать Движение на защиту экологов. ПЗУ обнародует свое обращение к Президенту Украины, к Европейским Зеленым и озвучит список фирм и собственников, причастных к незаконной добыче песка на Жуковом острове. Также на пресс-конференции будет показано последнее видео эколога Александра Гончарова, жестоко убитого 26 мая, где он говорит об уничтожении заповедника и угрозах в его сторону. Участники: директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко, журналист Алексей Кутепов, глава общественной организации «Нечистая сила» Юрий Андрийчук, член Политсовета ПЗУ Федор Судницин, руководитель Секретариата ПЗУ Сергей Луговик (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 8 067 500-90-75.

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