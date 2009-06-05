Президент Виктор ЮЩЕНКО призывает международное сообщество помочь Украине сохранить демократию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на встрече с послами Большой семерки, Польши, Словакии, Венгрии, Чехии, Швеции и председателем Представительства Европейской комиссии.

В.ЮЩЕНКО отметил, что собрал послов для того, чтобы изложить свою оценку политической ситуации в Украине.

«В последнюю неделю фактически сняты все маски», - сказал В.ЮЩЕНКО, проинформировав о переговорах по созданию коалиции между Партией регионов и БЮТ. Как утверждает Президент, главной целью создания такой коалиции является внесение на следующей неделе изменений в Конституцию.

По словам главы государства, эти изменения предусматривают закрепление за действующим премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО ее должности еще на десять лет. Также изменения предусматривают неконституционную норму избрания Президента в Верховной Раде. В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что в данном случае речь идет о сокращении демократических прав и свобод граждан, в этом случае избирательных, поэтому данные изменения невозможно принимать без проведения всеукраинского референдума.

Антизаконными В.ЮЩЕНКО считает и инициативы по продлению полномочий Верховной Рады Украины и местных органов самоуправления. «Все эти инициативы не законны, поэтому, по сути, речь идет о конституционном перевороте. Это демонтаж всех демократических завоеваний, достигнутых Украиной за последние годы», - подчеркнул глава государства.

В.ЮЩЕНКО обратился к послам с просьбой передать эту информацию руководству их стран, а также передать просьбу главам государств оказать всевозможную поддержку украинской демократии.

«Я, как Президент Украины, гарантирую, что не позволю незаконных выборов Президента в парламенте и буду делать все возможное, чтобы Украина выполняла все международные обязательства по обеспечению прав и свобод граждан», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что, очевидно, таких действий будет мало, поэтому он обращается к международному сообществу за помощью по обеспечению демократических процессов в Украине.