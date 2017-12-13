Интернет-провайдер сети Starbucks майнив криптовалюту через ноутбуки посетителей

Провайдер Wi-Fi сети кофеен Starbucks майнив криптовалюту через ноутбуки клиентов, которые подключились к сети, сообщает Motherboard.

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2 декабря пользователь Twitter Noah Dinkin рассказал Starbucks, о десятисекундной задержке при подключении ноутбука к беспроводному интернету и обнаруженном коде CoinHive - разработчика скрипта, который встраивается на сайты для майнинга криптовалюты Monero.

12 декабря представители Starbucks в Twitter признали этот факт и сказали, что провайдер "решил проблему".

Представитель Starbucks отметил, что проблема касается только кафе в Буэнос-Айресе и что причиной стал поставщик услуг компании, а не сама сеть заведений.

Напомним, владелец криптокошелька потерял биткоинов на сумму 117 тысяч евро после того, как воспользовался публичной сетью Wi-Fi в одном из ресторанов Вены.