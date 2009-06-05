Литвин против продления полномочий парламента до 2014 г

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН выступает категорически против продления полномочий парламента VI созыва до 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам.

«Я не воспринимаю продления полномочий Верховной Рады Украины до 2014 года, поскольку это будет выглядеть как минимум как узурпация власти», - сказал В.ЛИТВИН.

Он добавил, что при таких условиях «у людей любая надежда на то, что что-то изменится» пропадет.

В то же время В.ЛИТВИН подчеркнул, что не видел окончательного варианта изменений к Конституции, потому не хочет комментировать их.

По мнению спикера, предложение о том, что первого заместителя председателя Верховной Рады должна избирать оппозиция большинством голосов, является неуместным. Он отметил, что в случае, если в оппозиции будет даже 224 народных депутата, то выходит, что первого заместителя председателя ВР могут избрать 113 народных депутатов.

По словам председателя ВР, такое же предложение звучит и по поводу выборов председателя Счетной палаты. По словам В.ЛИТВИНА, в такой ситуации возникает вопрос о легитимности такого избранника.

Как сообщал УНИАН, 4 июня газета “Зеркало недели” обнародовала проект Конституции Украины, разработанный совместно представителями Блока Юлии Тимошенко и Партии регионов.

По данным издания, этот проект Юлией ТИМОШЕНКО и Виктором ЯНУКОВИЧЕМ уже передан ближайшему кругу народных депутатов и председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ. Газета считает, что именно этот документ станет основой будущего политического и экономического союза двух крупнейших политических сил Украины, конечно, если этот союз состоится, отмечает издание.

Сегодня один из лидеров Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ прокомментировал намерения предусмотреть в изменениях к Конституции перенесение парламентских выборов на 15 месяцев - с сентября 2012 на весну 2014 года. По его словам «главная цель продления — это завершение первого этапа реформ и выход из кризиса. Чтобы восстановить объемы производства и пойти дальше, тут 2,5 года не хватит».