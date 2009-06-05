ВР отправила Еханурова в отставку
“За” проголосовали 363 депутата
Верховная Рада Украины освободила Юрия ЕХАНУРОВА от должности министра обороны Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 363 народных депутатов из 398, зарегистрированных в сессионном зале.
Против голосовали 18 народных депутатов.
Отставку Ю.ЕХАНУРОВА поддержали 161 депутат от Партии регионов, 152 – от БЮТ, 4 – от НУ-НС, 27 – от КПУ и 19 – от Блока Литвина.
Постановление вступает в силу с момента его принятия.
Ю.ЕХАНУРОВ был освобожден от должности за установленные многочисленные случаи нарушения действующего законодательства. В частности, за незаконные операции со специальной техникой, которая была задействована в ликвидации объектов хранения ядерного оружия, незаконное создание Военно-медицинского управления Министерства обороны Украины, незаконное предоставление функций совещательным структурам в системе управления министерства и т.п.