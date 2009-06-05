ГЛАВНОЕ на 5 июня (день)

Хроника дня

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Главной новостью первой половины дня стало заявление Президента Украины об оплате российского газа за счет эмиссии, заявление Счетной палаты о непрозрачности рефинансирования НБУ в конце минувшего года, внесение ВР изменений в законы, которые отменяют пошлины на стройматериалы в Евро-2012

ТЭК

"Нафтогаз" в течение часа рассчитается с «Газпромом» Через час Украина направит платеж "Газпрому" в сумме 3,8 миллиарда гривен (по текущему курсу 475 миллионов долларов).

Об этом заявил сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

"У меня не было другого выбора, как утвердить сегодня решение на эмиссию ресурсов, и через час платеж в сторону "Газпрома" России в сумме 3,8 миллиарда гривен будет сделан", - сказал Ющенко.

По его словам, финансовая ситуация в НАК «Нафтогаз Украины» крайне критическая. «Ситуация критическая, откровенно скажу, и никогда еще она такой не была», – сказал Президент.

По данным Президента, газовые долги Украины за май составляют 157 млн. долл. за потребленный газ и почти 500 млн. долл. – за газ, закачанный в подземные газовые хранилища.

Также В.ЮЩЕНКО сообщил, что сегодня перед заседанием СНБО провел совещание с главой НАК «Нафтогаз Украины» Олегом ДУБИНОЙ и председателем Национального банка Украины Владимиром СТЕЛЬМАХОМ.

Внутренние неплатежи НАК «Нафтогаз Украины» с начала года составляют 7 млрд. грн.

Об этом сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

«Ни одна реструктуризация, которая в бюджете «Нафтогаза» на 2009 год предусмотрена, путем пересмотра отношений с госбюджетом не сделана – ни одна копейка. Более того, НАК «Нафтогаз» с начала года заплатил 17 млрд. грн. налога в бюджет. Другими словами, сегодня ведущая нефтяная компания Украины растянута как Иисус Христос на кресте», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Ким отстранен от должности гендиректора ЮУ АЭС

Виссарион КИМ отстранен от исполнения обязанностей генерального директора обособленного подразделения НАЭК «Энергоатом» «Южно-Украинская АЭС» в связи с проведением в отношении него расследования Службой безопасности Украины.

Об этом УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах.

С 3 июня обязанности гендиректора АЭС исполняет главный инженер станции Вячеслав КУЗНЕЦОВ.

Как сообщал УНИАН, в марте СБУ возбудила уголовное дело против должностных лиц, в том числе гендиректора Южно-Украинской атомной станции, по факту хищения государственных средств в особо крупных размерах.

Финансы

Счетная палата: НБУ проводил непрозрачную политику рефинансирования Счетная палата Украины заявляет, что политика рефинансирования, которую проводил Национальный банк Украины в октябре-декабре 2008 года, была непрозрачной, а принятые решения – неправомочными и необоснованными.

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-релизе по итогам коллегии Счетной палаты, на которой рассматривались результаты проверки рефинансирования НБУ в конце 2008 года.

«Сделан вывод, что деятельность НБУ относительно обеспечения стабильности банковской системы путем рефинансирования банков под программы финансового оздоровления в указанный период сопровождалась принятием неправомочных и необоснованных решений, проводилась непрозрачно, под прикрытием банковской тайны», – говорится в пресс-релизе.

Результаты проверки засвидетельствовали, что большинство решений, принятых Правлением Нацбанка о предоставлении банкам стабилизационных кредитов под программы финансового оздоровления на общую сумму свыше 39 млрд. грн., не отвечали требованиям действующих нормативно-правовых актов.

Правление НБУ, вопреки нормам действующего законодательства, без государственной регистрации принимало решения, которые устанавливали отличающиеся от действующих условия рефинансирования банков под программы финансового оздоровления. В результате таких действий на протяжении октября-декабря 2008 года Нацбанк пользовался документами, которые определяли разные подходы к предоставлению таких кредитов банкам и их обеспечению, что дало основания для субъективного подхода во время принятия таких решений.

Аудиторы Счетной палаты установили, что должностные лица НБУ нарушали процедурные требования собственных нормативно-правовых актов. Как следствие, Правление НБУ принимало решения о предоставлении стабилизационных кредитов при отсутствии необходимых программ финансового оздоровления банков, без предложений обоснованности и необходимости их предоставления, а также без юридической оценки надежности предоставленного обеспечения.

При этом пятая часть (почти 8 млрд. грн.) этих кредитных ресурсов была направлена не на финансовое оздоровление банков, а на кредитование отдельных субъектов хозяйствования (НАК «Нафтогаз Украины» и других).

Во время проверки Счетная палата установила факты предоставления рефинансирования в объемах, которые превышали установленные предельные объемы (превышение на 3 млрд. грн). Кроме того, кредиты (на сумму 9,5 млрд. грн.) направлялись банкам, которые не отвечали таким дополнительно определенным условиям, как организация в форме открытого акционерного общества и наличие уплаченного уставного капитала в размере не менее 500 млн. грн.

При определении Нацбанком платы (процентной ставки) за пользование кредитными ресурсами при равных условиях относительно срока кредита, уровня инфляции и размера учетной ставки к банкам применялся разный подход (разница достигала 1,5-2 раз). Это свидетельствует о субъективном подходе к принятию таких решений. Указанный подход применен и при перенесении лишь одному из банков срока уплаты процентов за пользование кредитом с октября-декабря 2008 года на 2009 год, что привело к неполучению Нацбанком в 2008 году доходов в сумме 152 млн. грн.

Счетная палата отмечает, что при предоставлении кредитов рефинансирования НБУ не использовал предусмотренное действующим законодательством право требования нотариального заверения договоров залога недвижимого имущества. Также не вносились записи в Государственный реестр обременения движимого имущества. Это ухудшило качество предмета залога как гарантии его возвращения.

По выводам коллегии Счетной палаты, цель предоставления банкам значительных объемов рефинансирования, которая заключалась в улучшении их ликвидности и финансовом оздоровлении, во многих случаях не достигнута. Как следствие, в шести банках, которые получили больше трети стабилизационных кредитов, ситуация с ликвидностью и платежеспособностью ухудшилась и в дальнейшем в них были введены временные администрации или кураторы от НБУ.

Значительная часть средств рефинансирования направлена на закупку иностранной валюты, что создало дополнительное давление на обменный курс гривни и способствовало ее существенному обесцениванию.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины выбрал компанию Ernst & Young для проведения оценки валютно-курсовой политики и политики рефинансирования НБУ в период кризиса.

Нацбанк обвиняли в проведении непрозрачной валютно-курсовой политики и рефинансирования коммерческих банков в период кризиса и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, и народные депутаты Верховной Рады.

Пошлины на стройтовары для Евро-2012 отменены

Верховная Рада внесла изменения в закон, касающийся организации и проведения финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» принятие закона в целом проголосовали 386 народных депутатов при 226 необходимых из 434, зарегистрированных сегодня в сессионном зале.

Принятие отмеченного закона ставит целью усовершенствовать процесс подготовки к проведению в Украине финальной части Евро-2012.

Так, изменения позволят освободить от уплаты ввозной пошлины до 1 сентября 2012 года товары, не производящиеся в Украине (кроме подакцизных), которые необходимы для строительства спортивных сооружений к чемпионату Европы по футболу 2012 года.

Закон уточняет полномочия, функции и задания Кабинета Министров, в частности, определяет его координирующую роль относительно деятельности других органов исполнительной власти, предоставляет правительству полномочия контролировать выполнение заданий и поддержку сотрудничества с УЕФА по вопросам организации турнира.

Кроме этого, Рада решила запретить введение каких-либо дополнительных обязательных платежей, не предусмотренных законодательством по налогообложению во время строительства объектов чемпионата.

Новая редакция закона, помимо вышеперечисленного, предусматривает обязанность разрешительных органов осуществлять первоочередный прием и рассмотрение документов заказчиков или подрядчиков строительства объектов турнира.

Наряду с этим, на период подготовки к ЧЕ-2012 по футболу устанавливается, что участники и другие назначенные лица могут ввозить на территорию Украины товары в режиме временного ввоза согласно перечню, определенному законом.

Кроме того, участникам подготовки к ЧЕ-2012 могут быть предоставлены бесплатные визы в случае наличия письменного обращения УЕФА, а иностранцы, приезжающие на турнир как зрители, получат визы и въедут в Украину без ограничений.

Рынки

НКРС: ставки интерконнекта будут на уровне их себестоимости

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) разработала и одобрила проект Порядка осуществления взаиморасчетов между операторами телекоммуникаций за услуги доступа к телекоммуникационным сетям общего пользования (интерконнект), основанный на учете себестоимости данной услуги. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

НКРС провела несколько совещаний с операторами мобильной связи и ОАО "Укртелеком" для достижения согласия между операторами.

По данным комиссии, в результате проведенных обсуждений «было достигнуто общее согласие относительно необходимости снижения ставок интерконнекта» на сети операторов мобильной связи и проведения мониторинга этого процесса при участии НКРС. Также было достигнуто принципиальное согласие всеми операторами установить новый формат взаимоотношений относительно ставок интерконнекта.

Во исполнение достигнутых договоренностей и с целью совершенствования системы взаиморасчетов между субъектами рынка телекоммуникаций и создания соответствующей методологической базы по вопросам определения себестоимости, НКРС разработала и одобрила проект Порядка осуществления взаиморасчетов между операторами телекоммуникаций за услуги доступа к телекоммуникационным сетям общего пользования, а также взяла за основу проект Расчетных такс за услуги доступа к телекоммуникационным сетям при предоставлении услуг телефонной связи.

«Порядок осуществления взаиморасчетов между операторами телекоммуникаций за услуги доступа к телекоммуникационным сетям общего пользования определяет основные принципы формирования расчетных такс за услуги доступа к телекоммуникационным сетям», - отмечается в сообщении.

В частности, в данном документе предусматривается переход всеми операторами к раздельному учету расходов и доходов. В Порядке осуществления взаиморасчетов также определено, какие расходы должны или не должны включаться в экономически обоснованные расходы при расчете себестоимости услуг доступа. Порядок также обязывает всех операторов, в том числе и операторов фиксированной местной телефонной связи, осуществлять учет трафика и длительности соединений.

В документе, кроме этого, определено, что НКРС устанавливает расчетные таксы для операторов, занимающих монопольное (доминирующее) положение на определенных рынках.

По данным пресс-службы, «особенностью предложенных для общественного обсуждения» Расчетных такс за услуги доступа к телекоммуникационным сетям при предоставлении услуг телефонной связи является то, что в них предлагается единый тариф за обмен трафиком на местных сетях фиксированной связи между всеми операторами. Предусмотрены также единые ставки завершения соединений на мобильных сетях независимо от происхождения входящего трафика - с фиксированных или мобильных сетей.

После государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины и введения в действие данных нормативных актов будет отменено Решение НКРС от 6 сентября 2006 года № 351 «Об утверждении Порядка взаиморасчетов между операторами телекоммуникаций за услуги доступа к телекоммуникационным сетям при предоставлении услуг телефонной связи».

Строительство

Первые жилые дома для достройки определят до 9 июня Первые десять жилых объектов незавершенного строительства со степенью готовности более 70% будут отобраны для инвестирования в их достройку до 9 июня текущего года.

Такое поручение 4 июня дал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО участникам совещания по вопросам достройки жилья, сообщает пресс-служба Государственного ипотечного учреждения (ГИУ).

Как указывается в сообщении, из 700 объектов с высокой степенью готовности будут отобраны десять, чтобы начать инвестирование в их достройку. Жилые объекты и застройщиков будут определять по результатам конкурса, который проводится в порядке, установленном положением, утвержденным общим приказом Министерства регионального строительства, Министерства финансов и Министерства экономики.

Средства для достройки таких объектов будут привлечены ГИУ путем размещения облигаций учреждения, обеспеченных государственной гарантией согласно закону о госбюджете на 2008 год при содействии Нацбанка.

Привлеченные средства будут направлены на предоставление ипотечных кредитов гражданам с целью покупки жилья в отобранных объектах. Такие ипотечные кредиты будут предоставляться, исходя из нормы 21 кв. м общей площади жилья на одного члена семьи и дополнительно 10,5 кв. м на семью. Максимальный размер кредита не может превышать 75% стоимости жилья.

Кредитование заемщиков будет осуществляться путем привлечения первичного кредитора – банка, который отвечает требованиям ГИУ и с которым заключен генеральный договор рефинансирования.

* * * «Ощадбанк» дал согласие выкупить облигации Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) на 30 млн. грн. (общая сумма – 1 млрд. грн.) на начало программы по достройке жилья со степенью готовности более 70%.

Валютный рынок

С 1 по 5 июня средний курс покупки/продажи наличного доллара в украинских банках немного понизился и составляет 7,61/7,66 грн./долл. Об этом сообщает Finance.ua.

С начала недели средний курс покупки евро увеличился на 1,6% и сегодня составляет 10,71 грн./евро, продажи – на 1,7%, до 10,88 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках с 1 по 5 июня повысился на 1,4% и сегодня составляет 0,2339 грн./рубль, продажи – повысился на 4,8%, до 0,2523 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,61 грн./долл., продают – по 7,65 грн./долл. (курсы немного понизились за неделю).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,74 грн./евро (курс повысился на 1,4% с 1 июня), продажи – 10,86 грн./евро (курс повысился на 1,1%).

Курс покупки российского рубля в киевских банках повысился на 1,9% с начала недели и составляет в среднем 0,2332 грн./рубль, продажи – на 2,7%, до 0,2537 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодня, 5 июня, составляет: гривни к доллару США – 7,6121, к евро – 10,729255, к российскому рублю – 0,24653.

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