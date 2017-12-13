Суд отменил торги по продаже имущества предприятия, арестованного в рамках дела Курченко

Суд отменил электронные торги по продаже имущества предприятия в Одесской области, арестованного с целью спецконфискации в пользу государства в рамках расследования хищения нефтепродуктов по схеме бизнесмена, соратника экс-президента Виктора Януковича Сергея Курченко.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области. Отмечается, что при вмешательстве прокуратуры области отменены электронные торги по реализации имущества предприятия в городе Рени.

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В пресс-службе акцентируют что указанное предприятие выполняло функцию базы для фиктивной перевалки нефтепродуктов. По ходатайству прокуратуры суд на имущество этого предприятия наложил арест. Вместе с тем, указанный имущественный комплекс площадью более 560 кв. м со всем оборудованием реализован на электронных торгах в пользу частной фирмы за 7 млн грн, вопреки действующему постановлению суда об аресте.

«Указанные действия предприняты, чтобы помешать правоохранительным органам Одесской области осуществить в рамках расследования спецконфискацию имущества предприятия в пользу государства», - пояснили в пресс-службе.

В связи с этим областной прокуратурой вне уголовного производства в судебном порядке приняты необходимые меры. В частности, в декабре этого года Высшим хозяйственным судом Украины удовлетворена кассационная жалоба прокуратуры Одесской области и оставлено в силе решение Хозяйственного суда области. Этим решением суда первой инстанции признаны недействительными электронные торги по реализации арестованного имущества общества с ограниченной ответственностью в городе Рени.

Кроме того, суд признал недействительным протокол проведения электронных торгов и акт государственного исполнителя о реализации недвижимого имущества.

Отмечается, что «схема Курченко» действовала в течение нескольких лет, в соответствии с которой реализовывалось топливо под видом фиктивного транзита и реэкспорта, что позволило избежать уплаты более 2 млрд грн обязательных платежей в государственный бюджет.

В настоящее время статус подозреваемых и обвиняемых имеют 22 человека. Среди фигурантов преступления - бывший руководитель вышеупомянутого общества с ограниченной ответственностью в Рени, диспетчер этого предприятия и другие.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября решением Киевского районного суда Одессы в пользу государства конфискованы 100 тыс. тонн нефтепродуктов стоимостью свыше 800 млн грн в рамках расследования хищения нефтепродуктов по «схеме Курченко».

В рамках расследования уголовного производства по решению суда в пользу государства в июле 2017 года конфисковано имущество Одесского НПЗ и предприятия. Ориентировочная стоимость конфискованного имущества превысила 5 млрд грн.

Также в июле прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении трех должностных лиц Одесской таможни, причастных к топливной «схеме Курченко», а в июне осужден бывший заместитель гендиректора Одесского НПЗ, причастный к хищению топлива по этой «схеме».

30 мая прокуратурой Одесской области согласовано и направлено уведомление о подозрении бывшему председателю наблюдательного совета группы компаний Курченко в совершении ряда преступлений. Среди них - создание преступной организации, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, злоупотребление служебным положением, легализация полученных преступным путем средств и тому подобное.

В мае 2014 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что компании, входящие в холдинг Курченко ВЕТЭК, за предыдущие два года ввезли на территорию Украины по фиктивным документам более 5 млн тонн нефтепродуктов на сумму 36 млрд грн. По документам, эти нефтепродукты не должны реализовываться в Украине, а должны были быть поставлены в третьи страны, что позволяло компаниям Курченко уклоняться от уплаты налогов.

В ходе расследования были арестованы личные счета Курченко, его движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 1,5 млрд грн.

В апреле 2014 года Курченко был объявлен в международный розыск.