Ющенко: увольнении Еханурова - это сведение личных счетов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает сведением личных счетов» сегодняшнее решение Верховной Рады об увольнении Юрия ЕХАНУРОВА з должности министра обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении Президента, озвученном сегодня его пресс-секретарем Ириной ВАННИКОВОЙ.

В своем заявлении Президент расценивает увольнение ЕХАНУРОВА Верховной Радой «как политически мотивированный шаг, который свидетельствует о высоком уровне безответственности и деструктивности настроений в нынешнем парламенте».

«К сожалению парламентариев и руководство правительства не интересует ни решение реальных проблем Вооруженных сил Украины, ни их реформа, ни потребности военнослужащих. При отсутствии компетентных выводов общество стало свидетелем спланированной политической акции, цель которой - сведение личных счетов и политическая дискредитация», - подчеркивается в заявлении Президента.

В.ЮЩЕНКО считает, что увольнение Ю.ЕХАНУРОВА стало продолжением кампании по созданию «правительства пустых кресел» для единоличного управления правительством премьер-министром.

В своем заявлении Президент отмечает, что в Украине в течение нескольких месяцев нет министра иностранных дел и министра финансов. «Ситуация усложняется и тем, что уже почти год по вине премьера не назначен и первый заместитель министра обороны», - говорится в заявлении.

В своем заявлении Президент выразил уверенность, что граждане Украины надлежащим образом оценят и сделают выводы по факту увольнения министра обороны. «Вместе с этим, как Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, Президент Украины подтверждает, что в деятельности наших военнослужащих будут в полной мере соблюдены стабильность и дисциплина, а попытки политизации не допущены», - заявила И.ВАННИКОВА журналистам.

«Уверен, что никакие деструктивные политические решения не повредят нормальному функционированию нашего войска и не повлияют на общий покой в обществе», - говорится в заявлении Президента.