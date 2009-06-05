Разъяснение Посольства РФ о режиме российско-украинской торговли

Посольство РФ в Украине разъясняет режим российско-украинской торговли:

1. Зона свободной, то есть беспошлинной, торговли между Россией и Украиной существует и основывается на двустороннем межправительственном Соглашении о свободной торговле между Россией и Украиной и протоколах к нему. Данное соглашение было подписано 24 июня 1993 г. и вступило в силу 21 февраля 1994 г. путем обмена нотами об осуществлении Сторонами внутригосударственных процедур. Такой порядок утверждения не требует ратификации соглашения национальными парламентами и соответствует нормам международного права.

2. Другое, многостороннее Соглашение о зоне свободной торговли в СНГ от 15 апреля 1994 г., дополненное Протоколом о внесении изменений в него от 2 апреля 1999 г., Российской Федерацией не ратифицировано из-за отсутствия перечня изъятий из режима свободной торговли, который должны были согласовать страны-участницы Соглашения.

В настоящее время в рамках Содружества с учетом современных реалий, а также правил и норм Всемирной торговой организации (ВТО) разрабатывается проект нового многостороннего Договора о свободной торговле. Предыдущее же Соглашение от 15.04.1994 г. по ряду положений устарело и противоречит нормам ВТО, членом которой уже является Украина.

3. Для поэтапной отмены изъятий из режима свободной торговли и в соответствии с двусторонним Соглашением о свободной торговле 25 ноября 2005 г. между Россией и Украиной был подписан соответствующий Протокол (вступил в силу 2 февраля 2006 г.).

Согласно достигнутым договоренностям, с 1 января 2006 г. были отменены изъятия на украинские кондитерские изделия, а также табачные изделия с обеих сторон. С 1 января 2010 г. в свободный оборот должен быть введен украинский спирт. Отмена изъятия на сахар белый с обеих сторон перенесена с 1 января 2009 г. на 1 января 2013 г. в связи со значительной разницей в регулировании импорта сахара-сырца у наших стран после вступления Украины в ВТО.

4. Также в соответствии с двусторонним Соглашением о свободной торговле наши страны для защиты национального товаропроизводителя могут применять антидемпинговые, специальные защитные и компенсационные меры. Данные инструменты защиты внутреннего рынка не противоречат принципу свободной торговли и соответствуют нормам ВТО. По состоянию на 29 мая 2009 г. Украина применяет против российских товаров 11 мер торговой защиты и проводит 2 специальных защитных расследования, Россия – 6 мер и 5 расследований.

5. Ветеринарно-санитарные ограничения на импорт в Россию животноводческой продукции находятся за рамками двустороннего режима свободной торговли. Временные ограничения на ввоз молочной и мясной продукции с Украины, которые Россельхознадзор был вынужден ввести 20 января 2006 г., были связаны с нарушениями российских ветеринарно-санитарных требований и соответствующих регламентов стран СНГ.

Таким образом, между Россией и Украиной на двусторонней основе действует режим свободной торговли, из которого существуют временные изъятия на импорт лишь двух видов товаров (спирт и сахар).

Пресс-служба Посольства РФ в Украине