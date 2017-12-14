"Черный лебедь": Bank of America назвал главный риск для России в 2018 году

Вероятность расширения санкций США на российский суверенный долг низкая, однако этот фактор остается главным риском в 2018 году, сообщает РБК со ссылкой на отчет Bank of America Merrill Lynch "Лебединое озеро в 2018 году".

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"Если новые санкции все-таки станут "черным лебедем" (этот термин введен американским экономистом Нассимом Талебом и используется при описании труднопрогнозируемых событий, имеющих значительные последствия), то их влияние все равно будет относительно ограниченным, рассчитали в Bank of America (BofA). На нерезидентов в целом приходится чуть более 51 миллиарда долларов на рынке российского суверенного долга: их доля во внешнем госдолге составляет 36,6% (14,5 миллиарда долларов), во внутреннем, то есть в облигациях федерального займа (ОФЗ), — 33,2% (37,2 миллиарда долларов)", - говорится в сообщении.

С внешним долгом может помочь российский ЦБ. В конце 2014 года на фоне оттока капитала и ослабления рубля регулятор уже вводил новый инструмент - сделки РЕПО в иностранной валюте с максимальным объемом задолженности банков в 50 миллиардов долларов. Это помогло российским банкам выкупить у нерезидентов суверенные евробонды на сумму порядка 7 миллиардов долларов. Месяц назад российские банки полностью погасили возникшие тогда долги, и ЦБ может "с легкостью" возобновить такую практику в случае расширения санкций на внешний долг России, тем самым повысив его привлекательность для местных банков.

"Что касается рынка ОФЗ, то российские банки смогут, например, перенаправить на госбумаги 2 триллиона рублей, которые сейчас лежат на их счетах в ЦБ, прогнозируют эксперты. Это произойдет, если доходность по долгосрочным ОФЗ существенно превысит ключевую ставку (по прогнозу BofA, она составит 8% на конец года)", - отмечает издание.

Если сценарий "черного лебедя" все же реализуется, рубль станет основным активом, который "заплатит за все", сказал журналистам на презентации доклада главный экономист банка по России и СНГ Владимир Осаковский. Хотя, если политическое давление не будет сопровождаться падением цен на нефть, ослабление российской валюты будет не таким глубоким, отметил аналитик.

В основном сценарии BofA, который не предусматривает расширение санкций, доллар в следующем году в среднем будет стоить 63 рублей при нефти по 55 долларов.

Расширение западных санкций будет волновать рынок примерно до января, полагают аналитики, когда Минфин США должен будет представить конгрессу отчет о последствиях введения новых ограничений. Именно в рамках него и рассматривается запрет на вложения в российские госбумаги резидентам США. Включение в доклад не означает, что эти санкции будут введены.

Ранее российский Центробанк сообщил, что в случае введения таких санкций и распродаж ОФЗ "эффект для банковского сектора не будет иметь системного характера". "На историческом горизонте (в том числе в феврале и июне 2017 года) отмечались периоды низкого присутствия нерезидентов на рынке ОФЗ, при этом ситуация на рынке оставалась стабильной", - подчеркивал регулятор. ЦБ РФ также проводил стресс-тесты на случай расширения санкций.

Сценарий с санкциями не базовый, подчеркнул Осаковский. Ожидание санкций может даже стать "позитивным триггером" для рынка, когда инвесторы поймут, что ужесточения не будет, сказал он. "Большая тема" для рынка - выборы, но неясности с их итогами нет, по-другому дела обстоят с переназначением правительства, которое также может стать "большим триггером" в ту или иную сторону (в зависимости от того, кто возглавит кабинет), добавил Осаковский.