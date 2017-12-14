"Черный лебедь": Bank of America назвал главный риск для России в 2018 году
Если сценарий "черного лебедя" все же реализуется, рубль станет основным активом, который "заплатит за все".
Вероятность расширения санкций США на российский суверенный долг низкая, однако этот фактор остается главным риском в 2018 году, сообщает РБК со ссылкой на отчет Bank of America Merrill Lynch "Лебединое озеро в 2018 году".
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"Если новые санкции все-таки станут "черным лебедем" (этот термин введен американским экономистом Нассимом Талебом и используется при описании труднопрогнозируемых событий, имеющих значительные последствия), то их влияние все равно будет относительно ограниченным, рассчитали в Bank of America (BofA). На нерезидентов в целом приходится чуть более 51 миллиарда долларов на рынке российского суверенного долга: их доля во внешнем госдолге составляет 36,6% (14,5 миллиарда долларов), во внутреннем, то есть в облигациях федерального займа (ОФЗ), — 33,2% (37,2 миллиарда долларов)", - говорится в сообщении.
С внешним долгом может помочь российский ЦБ. В конце 2014 года на фоне оттока капитала и ослабления рубля регулятор уже вводил новый инструмент - сделки РЕПО в иностранной валюте с максимальным объемом задолженности банков в 50 миллиардов долларов. Это помогло российским банкам выкупить у нерезидентов суверенные евробонды на сумму порядка 7 миллиардов долларов. Месяц назад российские банки полностью погасили возникшие тогда долги, и ЦБ может "с легкостью" возобновить такую практику в случае расширения санкций на внешний долг России, тем самым повысив его привлекательность для местных банков.
"Что касается рынка ОФЗ, то российские банки смогут, например, перенаправить на госбумаги 2 триллиона рублей, которые сейчас лежат на их счетах в ЦБ, прогнозируют эксперты. Это произойдет, если доходность по долгосрочным ОФЗ существенно превысит ключевую ставку (по прогнозу BofA, она составит 8% на конец года)", - отмечает издание.
Если сценарий "черного лебедя" все же реализуется, рубль станет основным активом, который "заплатит за все", сказал журналистам на презентации доклада главный экономист банка по России и СНГ Владимир Осаковский. Хотя, если политическое давление не будет сопровождаться падением цен на нефть, ослабление российской валюты будет не таким глубоким, отметил аналитик.
В основном сценарии BofA, который не предусматривает расширение санкций, доллар в следующем году в среднем будет стоить 63 рублей при нефти по 55 долларов.
Расширение западных санкций будет волновать рынок примерно до января, полагают аналитики, когда Минфин США должен будет представить конгрессу отчет о последствиях введения новых ограничений. Именно в рамках него и рассматривается запрет на вложения в российские госбумаги резидентам США. Включение в доклад не означает, что эти санкции будут введены.
Ранее российский Центробанк сообщил, что в случае введения таких санкций и распродаж ОФЗ "эффект для банковского сектора не будет иметь системного характера". "На историческом горизонте (в том числе в феврале и июне 2017 года) отмечались периоды низкого присутствия нерезидентов на рынке ОФЗ, при этом ситуация на рынке оставалась стабильной", - подчеркивал регулятор. ЦБ РФ также проводил стресс-тесты на случай расширения санкций.
Сценарий с санкциями не базовый, подчеркнул Осаковский. Ожидание санкций может даже стать "позитивным триггером" для рынка, когда инвесторы поймут, что ужесточения не будет, сказал он. "Большая тема" для рынка - выборы, но неясности с их итогами нет, по-другому дела обстоят с переназначением правительства, которое также может стать "большим триггером" в ту или иную сторону (в зависимости от того, кто возглавит кабинет), добавил Осаковский.