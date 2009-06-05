Тигипко собирается баллотироваться на пост Президента
Если выборы будут всенародными
Сопредседатель Совета инвесторов при Кабинете министров Украины Сергей ТИГИПКО намерен баллотироваться на пост Президента Украины, если выборы будут проводиться всенародным голосованием.
Об этом он сказал в комментарии УНИАН.
«Если выборы будут перенесены в парламент, вряд ли мне удастся выдвинуть свою кандидатуру», - добавил С.ТИГИПКО.
По его словам, он рассчитывает во время президентских выборов на поддержку избирателей, которые устали от «политиков-болтунов».
«И Западная и Восточная Украина потихонечку дуреет от политиков-болтунов. Я рассчитывать буду на людей, которые прагматично мыслят и хотят реальной независимости и экономических успехов. Я хочу, прежде всего, получить поддержку рациональных людей», - сказал С.ТИГИПКО.
Он отметил, что обещания, которые давались политиками во время прошлой избирательной кампании, не были выполнены.
«Болтать - не мешки таскать. Говорят, хорошо все, но если посмотреть, что сделано для преодоления кризиса, то видно, что ничего», - подчеркнул С.ТИГИПКО.
Как сообщал УНИАН, 23 мая Трудовая партия Украины на свем съезде заявила, что поддержит С.ТИГИПКО, если он будет баллотироваться на пост Президента Украины.