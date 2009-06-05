Юрист: увольнение Еханурова может быть обжаловано в КСУ

Постановление Верховной Рады об увольнении министра обороны может быть обжаловано в Конституционном Суде Украины (КСУ), а также в порядке административного судопроизводства.

Такое мнение высказала агентству УНИАН старший юрист юридической компании Arzinger Евгения НОВИЧКОВА, отвечая на вопрос агентства о возможности опротестовать сегодняшнее решение ВР, отправившей в отставку министра обороны Юрия ЕХАНУРОВА.

По словам юриста, ч.3 ст. 6 закона «О Кабинете министров Украины» предусматривает, что должность министра обороны – политическая и на нее не распространяется трудовое законодательство.

Согласно п. 1. ч. 2 ст. 18 того же закона министр обороны может быть уволен ВР с должности по собственной инициативе парламента. При этом министр увольняется со дня принятия ВР соответствующего постановления.

Причина увольнения в трудовой книжке будет записана в соответствии с пп. 2.3 и 2.25 инструкции «О порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях и организациях»: формулировка причины увольнения будет точно такой же, как в постановлении ВРУ (со ссылками на те же нормы законодательства), отмечается в комментарии юриста.

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР приняла постановление об увольнении министра обороны Ю.ЕХАНУРОВА (№ 4513 от 20.05.2009 г., внесено депутатом-бютовцем И.Рыбаковым). «За» проголосовало 363 народных депутата, «против» - 18. Отставку Ю.Еханурова поддержали 161 депутат от Партии регионов, 152 – от БЮТ, 4 – от НУ-НС, 27 – от КПУ и 19 – от Блока Литвина.

Постановление вступает в силу с момента его принятия.

В пояснительной записке к постановлению указывается, что причиной отставки министра обороны послужили «многочисленные случаи нарушения действующего законодательства», выявленные «по результатам тщательного изучения народными депутатами деятельности» Ю.ЕХАНУРОВА на посту министра обороны. Однако ни один факт нарушений не доказан в судебном порядке, не было также создано депутатской следственной комиссии для расследования озвученной депутатами информации в отношении Ю.ЕХАНУРОВА. В пояснительной записке также не упоминается, какие конкретно депутаты занимались «тщательным изучением» деятельности министра - под запиской стоит только подпись автора постановления И.РЫБАКОВА.

Справка УНИАН. В сообщении информуправления ВР указывается, что министр обороны Ю.ЕХАНУРОВ освобожден от должности в соответствии с п. 12 ч. первой ст. 85 Конституции Украины, пункта 3 части второй статьи 18 Закона "О Кабинете министров Украины".

Ст. 85 Конституции определяет, что к полномочиям ВР относится, в частности: назначение по представлению президента Украины министра обороны Украины, министра иностранных дел, назначение по представлению премьер-министра других членов Кабмина, председателей АМКУ, Госкомитета телевидения и радиовещания, Фонда госимущества, увольнение указанных лиц с должностей, решение вопроса об отставке премьер-министра, членов Кабмина.

П. 3 ч. 2 ст. 18 закона «О Кабинете Министров Украины определяет, член Кабинета министров (кроме премьер-министра) может быть уволен с должности Верховной Радой «по собственной инициативе» парламента.