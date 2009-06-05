Кабмин возложил обязанности Еханурова на Иващенко

Кабинет министров сегодня на своем экстренном заседании назначил Валерия ИВАЩЕНКО, который до сих пор занимал пост заместителя министра обороны, первым заместителем министра обороны Украины.

Об этом УНИАН сообщил министр Кабинета министров Петр КРУПКО.

«Есть закон о временном исполнении обязанностей должностных лиц. Статья 1 говорит о том, что первый заместитель министра обороны осуществляет полномочия министра. Так что выполнять обязанности министра будет В.ИВАЩЕНКО», - сказал П.КРУПКО.

При этом он подчеркнул, что назначение В.ИВАЩЕНКО на должность первого заместителя министра обороны ранее была согласована с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 июня, Верховная Рада освободила Юрия ЕХАНУРОВА от должности министра обороны Украины.

За принятие соответствующего решения проголосовали 363 народных депутатов из 398, зарегистрированных в сессионном зале. Против голосовали 18 народных депутатов.

Отставку Ю.ЕХАНУРОВА поддержали 161 депутат от Партии регионов, 152 – от БЮТ, 4 – от НУ-НС, 27 – от КПУ и 19 – от Блока Литвина.

Постановление вступает в силу с момента его принятия.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО расценил увольнение Ю.ЕХАНУРОВА «как политически мотивированный шаг, который свидетельствует о высоком уровне безответственности и деструктивности настроений в нынешнем парламенте».

Он также подчеркнул, что «ситуация усложняется и тем, что уже почти год по вине премьера не назначен и первый заместитель министра обороны».