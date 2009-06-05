Курс НБУ на 09.06.09

Официальный курс НБУ на 09.06.09 100 USD США – 761.1900 (5 июня – 761.2100) 100 EUR – 1079.1391 (5 июня – 1072.9255) 10 RUR – 2.4801 (5 июня – 2.4653) Учетные курсы банковских металлов на 09.06.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-74425.35 (5 июня-73628.04) 961 XAG 10 Серебро-1191.26 (5 июня-1165.03) 962 XPT 10 Платина-98421.87 (5 июня-95151.25) 964XPD10 Палладий-20095.42(5 июня-18649.65)

Официальный курс НБУ на 09.06.09 100 USD США – 761.1900 (5 июня – 761.2100) 100 EUR – 1079.1391 (5 июня – 1072.9255) 10 RUR – 2.4801 (5 июня – 2.4653) Учетные курсы банковских металлов на 09.06.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-74425.35 (5 июня-73628.04) 961 XAG 10 Серебро-1191.26 (5 июня-1165.03) 962 XPT 10 Платина-98421.87 (5 июня-95151.25) 964XPD10 Палладий-20095.42(5 июня-18649.65)

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