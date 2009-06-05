ГЛАВНОЕ на 5 июня (вечер)

Новости ТЭК

В Европейской комиссии отмечают, что нет никаких признаков того, что Украина не сможет своевременно заплатить за газ.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил представитель Еврокомиссии Амадеу АЛЬТАФАЙ ТАРДИО.

“Мы пока не имеем никаких признаков того, что Украина не сможет заплатить за газ. По контракту, Украина должна заплатить до 7-го числа, сегодня 5-е. Нужно дать время Украине для того, чтобы заплатить за газ”, - сказал он.

Средства на оплату российского газа, потребленного и закачанного Украиной в подземные хранилища газа (ПХГ) в мае, в размере 3,8 млрд. грн. НАК «Нафтогаз Украины» получит как кредит "Ощадбанка".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Национальному банку и НАК «Нафтогаз Украины» как можно скорее представить стратегию планирования расчетов за газ на ближайшие три месяца.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом шла речь на экстренном совещании перед началом заседания СНБО с председателем НБУ Владимиром СТЕЛЬМАХОМ и председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» Олегом ДУБИНОЙ.

Глава государства поручил НБУ вместе с НАК «Нафтогаз Украины» срочно решить вопрос расчетов за газ. Президент отметил, что все расчеты должны быть завершены до 7 июня этого года.

«Никаких перебоев с выплатами у Украины быть не может», – подчеркнул В.ЮЩЕНКО, отметив, что Украина способна самостоятельно решить этот вопрос, не обращаясь к посредникам.

«Мы не позволим наращивать газовый кризис, Украина и зарубежные потребители будут с газом», – заверил Президент Украины.

Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ обратился с письмом к премьер-министру председательствующей в ЕС Чехии Яну ФИШЕРУ с просьбой рассмотреть вопрос энергетической безопасности Европы на заседании Европейского совета (саммит председателей государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН) 18-19 июня.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил представитель Еврокомиссии Амадеу Альтафай ТАРДИО.

“Президент Еврокомиссии направил письма премьер-министру Чехии с предложением внести этот вопрос в повестку дня заседания Европейского совета”, - сказал он.

По словам А.ТАРДИО, Президент Еврокомиссии предложил обсудить вопрос энергетической безопасности с учетом ситуации со снабжением российского газа в Украину. В то же время, по его словам, в предложениях не говорится о предоставлении кредита Украине на оплату газа.

Представитель Еврокомиссии напомнил, что на будущей неделе в Киев и Москву будут направлены технические миссии для изучения ситуации на местах.

Выделение кредита в размере 3,8 млрд. грн. НАК «Нафтогаз Украины» для оплаты за газ произойдет без увеличения гривневой массы внутри страны, то есть «без запуска печатного станка».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

«Речь идет о кредитовании при участии Национального банка в установленном законом порядке. Речь идет о кредите, который будет получен со стороны Национального банка. Национальный банк, соответственно, отдает кредит банку, который имеет право кредитовать хозяйствующие субъекты, и за счет увеличения уставного фонда этого банка (Ощадбанк – УНИАН) вопрос будет решен. Это чистое кредитование, это и есть эмиссия ресурсов в компанию НАК «Нафтогаз Украины», поскольку, к сожалению, другого пути нет», – сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он отметил, что кредит будет выделен уже в ближайшие минуты, и НАК «Нафтогаз Украины» сможет закупить приблизительно 0,5 млрд. долл. для оплаты за газ. Также он подчеркнул, что 150 млн. долл. для оплаты за газ «Нафтогаз» сумел аккумулировать в течение мая.

Вместе с тем, Б.СОКОЛОВСКИЙ подчеркнул, что вариант оплаты за газ через кредит Ощадбанка после анализа других вариантов, в том числе кредитов от российских «Внешэкономбанка» и «ВТБ Банка», проведенного сегодня в ходе встречи Президента с председателями «Нафтогаза» и Нацбанка, оказался наиболее приемлемым.

Оплату за газ в мае НАК «Нафтогаз Украины» произведет за счет резервных средств Национального банка Украины в объеме 3,8 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Степан ГАВРИШ.

«Эти деньги будут взяты из соответствующих резервов НБУ. Но эта эмиссия – использование денег, которые находятся не в монетарном обороте, а, скажем так, вне рынка», – объяснил С.ГАВРИШ.

Он подчеркнул, что данное решение принималось взвешено, совместно с Кабинетом Министров. «Мы предложили взвешенное решение, оно согласовано со всеми заинтересованными субъектами, в первую очередь – с Кабинетом Министров. Сектор министерств Кабинета Министров, которые отвечают за этот вопрос, поддержал такое решение на заседании СНБО», – сказал С.ГАВРИШ.

При этом он добавил, что принятие такого решения не приведет к скачку инфляции. «Учитывая, что это международная трансакция, темпы инфляции будут растянуты во времени, и поэтому активного влияния на инфляционные процессы в Украине не произойдет в ближайшее время», – отметил С.ГАВРИШ.

Председатель правления Национальной акционерной компании (НАК) «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА обратился к политикам, экспертам и представителям СМИ с просьбой прекратить "нагнетание истерии в обществе вокруг деятельности компании на внутреннем и внешнем рынках".

Как отмечается в заявлении главы правления НАК, распространенном пресс-центром компании, в ситуации мирового финансового кризиса, уничтожающего экономики стран и крупные корпорации, НАК «Нафтогаз Украины» "также испытывает определенные сложности в работе", однако "делает все возможное для преодоления препятствий и выполнения своих уставных заданий в соответствии с действующим законодательством".

По данным О.ДУБИНЫ, в мае 2009 года "Нафтогаз Украины" получил от ОАО «Газпром» 2,376 млрд. куб. м российского газа, в том числе для закачивания в подземные хранилища, общей стоимостью 646,8 млн. долл.

"НАК «Нафтогаз Украины» прилагает все усилия для выполнения своих обязательств и своевременно рассчитается с ОАО «Газпром». Еще раз отмечу, что слухи относительно катастрофического состояния компании являются лишь слухами", - подчеркивается в документе.

О.Дубина также отмечает, что в украинских подземных хранилищах газа ДК «Укртрансгаз» и ГАО «Черноморнафтогаз» находится свыше 19 млрд. куб. м природного газа, а с 7 апреля текущего года был начат процесс закачивания природного газа в ПХГ, что позволит обеспечить проведение отопительного сезона, бесперебойный и безаварийный транзит российского газа в страны ЕС.

"НАК «Нафтогаз Украины» как крупнейшая нефтяная и газовая компания Украины никогда не сеет панику ни среди своих деловых партнеров, ни среди потребителей природного газа в стране. Население нашего государства и промышленные предприятия могут быть спокойны и уверены в экономической стабильности НАК «Нафтогаз Украины». Но и компания, в свою очередь, требует адекватного отношения к выполнению своих обязательств от зарубежных партнеров и внутренних потребителей, особенно в части полных и своевременных расчетов за потребленный газ", - отмечает О.Дубина.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) предлагает Кабинету министров ликвидировать политические и административные барьеры для участия бизнеса в модернизации и расширении украинской газотранспортной системы (ГТС).

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии соответствующего решения на заседании СНБО в пятницу сообщил журналистам первый заместитель секретаря Совета Степан ГАВРИШ.

По его словам, кроме того, СНБО принял решение о необходимости диверсифицировать источники поставок, маршрутов и способов транспортировки природного газа. В частности, речь идет о поставках природного газа из прикаспийских и среднеазиатских стран, активизации работы по участию в проектах по разведке, разработке и эксплуатации месторождений углеводородов на территории Африки и Ближнего Востока, а также поставках из стран этого региона сжиженного газа и расширении сферы его использования в стране.

Кроме того, СНБО предложил правительству разработать программу строительства терминала по принятию сжиженного природного газа, строительству или аренде танкеров-газовозов.

Правительству также предложено ликвидировать систему перекрестного субсидирования для отдельных категорий потребителей газа и регионов и вести механизм адресной и денежной помощи.

Российская компания «Газпром» ожидает поступления платежа НАК «Нафтогаз Украины» за поставки природного газа в мае до 9 июня.

Как заявил сегодня официальный представитель "Газпрома" Сергей КУПРИЯНОВ, средства в оплату использованного энергоресурса на счета компании пока не поступили, передает РИА «Новости».

"Информации о проведении платежа через банк не поступало. Крайним сроком оплаты является 9 июня, в связи с тем, что 7 июня выпадает на воскресенье, а в Украине 7 июня является праздничным днем - значит, выходной переносится на понедельник, 8 июня", - сказал С.КУПРИЯНОВ.

Уполномоченный Президента Украиныпо международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ считает, что России не мешало бы извиниться за некорректные высказывания в адрес Украины относительно расчетов за газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге журналистам.

«После того как будет закончена проплата, мы имеем основания надеяться на извинения российской стороны за их непродуманные, некорректные, унизительные в отношении Украины и украинского народа заявления и сообщения, которые были распространены в последние дни на весь мир, и в первую очередь на Европу», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Финансовый рынок

В текущем году очередные транши кредита Международного валютного фонда (МВФ) могут быть предоставлены Украине в июне и ноябре, сообщается на сайте МВФ.

Так, МВФ опубликовал на своем сайте отчет о первом пересмотре программы кредита stand-by, проведенном в мае, а также новый вариант меморандума об экономической и финансовой политике.

Новый меморандум включает обновленный график предоставления траншей кредита, который предусматривает, что в текущем году Украина может получить 3,2 млрд. долл. в июне и 3,8 млрд. долл. в ноябре (в предыдущем варианте меморандума речь шла об 1,1 млрд. долл. в августе и 3 млрд. долл. в ноябре).

Новые документы предполагают пересмотр некоторых экономических прогнозов, в т.ч. корректировку в сторону понижения прогноза ВВП до "минус" 8% в 2009 г. с предыдущего прогноза "минус" 3%.

Ожидается, что постепенное восстановление экономики начнется во второй половине 2009 г., преимущественно за счет ожидаемого увеличения объемов экспорта благодаря более сильным конкурентным преимуществам из-за девальвации гривни и некоторому повышению спроса на внешнем рынке, в то время как рост кредитования ожидается в связи с осуществлением мер, направленных на поддержку банковского сектора.

Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП), согласно прогнозам, возобновится в 2010 г. в связи с повышением конкурентоспособности, поддержку которой должны оказать корректировка обменного курса, восстановление цен на товары и рост инвестиций после улучшения условий на мировом финансовом рынке. Индекс потребительских цен (ИПЦ) в 2009 году сейчас прогнозируется на уровне 16% в годовом исчислении против 17% за год в предыдущем прогнозе, а целью правительства является снижение инфляции до уровня ниже 10% к середине 2010 года.

Согласно нынешним прогнозам, в 2009 г. ожидается небольшой профицит счета текущих операций на уровне 0,5% от ВВП по сравнению с предыдущим прогнозом дефицита в размере 2% от ВВП, чему должно способствовать снижение объемов импорта, поскольку цены на импортируемый газ должны быть ниже, чем прогнозировалось ранее.

В документах по программе кредита сейчас предусмотрен дефицит бюджета 4% от ВВП, без учета расходов на рекапитализацию банков (до 9% от ВВП с учетом затрат на рекапитализацию).

В новой редакции меморандума украинские власти подтвердили свое намерение последовательно внедрять режим гибкого обменного курса и прозрачную стратегию валютных интервенций, включая заранее объявленные регулярные аукционы. В дальнейшем интервенции будут носить преимущественно исключительный характер и должны использоваться в основном для недопущения чрезмерной волатильности обменного курса. Власти планируют расширить независимость Национального банка Украины и укрепить структуру его управления, в т.ч. реформировать Совет НБУ.

Основной целью монетарной политики будет снижение инфляции до уровня ниже 16% в 2009 г., а в среднесрочной перспективе монетарная политика должна быть привязана к режиму таргетирования инфляции.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, касающиеся погашения задолженности перед Пенсионным фондом Украины и усиления ответственности за нарушение законодательства в сфере общеобязательного государственного пенсионного страхования».

Об этом сообщает официальный сайт Президента.

Как сообщал УНИАН, данный закон Верховная Рада приняла 5 марта.

Законом предусмотрено, что сокрытие (занижение) суммы заработной платы (выплат, дохода), на которую насчитываются страховые взносы на общеобязательное государственное пенсионное страхование; нарушение установленного порядка начисления страховых взносов; уклонение от взятия на учет или несвоевременное представление заявления о взятии на учет страхователя как плательщика страховых взносов; неподача сведений об обстоятельствах, которые влекут изменения юридического статуса страхователя, порядка уплаты им страховых взносов; нарушение установленного порядка использования и осуществления операций со средствами Пенсионного фонда Украины и Накопительного фонда; неподача, несвоевременное представление, представление не по установленной форме отчетности относительно страховых взносов, средств Пенсионного фонда Украины и Накопительного фонда или представление недостоверных сведений, которые используются в системе персонифицированного учета, и другой отчетности и сведений, предусмотренных Законом “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”, - влекут за собой наложение штрафа на должностных лиц от двадцати до тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан.

Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года было подвержено административному взысканию за одно из правонарушений, влекут за собой наложение штрафа на должностных лиц от тридцати до сорока необлагаемых минимумов доходов граждан.

Неуплата или несвоевременная уплата страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, в том числе авансовых платежей, в сумме, которая не превышает трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан, влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц от двадцати пяты до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Неуплата или несвоевременная уплата страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, в том числе авансовых платежей, в сумме свыше трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан, влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан.

Предусмотрено также, что за неуплату (неперечисление) или несвоевременную уплату (несвоевременное перечисление) страхователями страховых взносов, в том числе доначисленных страхователем или территориальным органом Пенсионного фонда, налагается штраф в размере 10 процентов своевременно не уплаченных сумм.

Законом установлено, что суммы наложенных (начисленных) штрафов и пени в период с 1 января 2007 года до 1 января 2009 года и суммы штрафов и пени, которые подлежат наложению (начислению) на суммы задолженности по уплате страховых взносов и финансовых санкций, которые возникли до 1 января 2009 года, могут быть по желанию страхователя рассрочены на 60 календарных месяцев в порядке, установленном правлением Пенсионного фонда Украины, с отсрочкой первого платежа на 90 календарных дней. При этом не подлежат рассрочке сумма наложенных (начисленных) в отмеченный период штрафов и пени, уплаченные страхователем, который по состоянию на 1 января 2009 года не имеет задолженности перед Пенсионным фондом Украины по уплате страховых взносов, штрафов и пени.

Договор о рассрочке подлежит досрочному расторжению, если страхователь не платит в полном объеме текущие платежи по страховым взносам или не платит очередную долю рассроченной задолженности по штрафам и пене в течение трех базовых отчетных периодов.

Банк «Киев» уменьшит свой уставный капитал в 100 раз – с 225 млн. грн. до 2,25 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, текстом которого располагает УНИАН.

"Временным администратором принято решение об уменьшении уставного капитала банка путем уменьшения номинальной стоимости акций и обмена акций старой номинальной стоимости на акции новой номинальной стоимости. Решение принято 4 июня 2009 года», – сказано в сообщении.

Уменьшение размера уставного капитала будет проводиться путем уменьшения номинальной стоимости акций банка с 1 грн. до 0,01 грн. Обмен акций старой номинальной стоимости на акции нового номинала планируется осуществить на протяжении 5 рабочих дней, при этом дата начала обмена не указывается.

Возражения кредиторов по поводу уменьшения уставного капитала принимаются с 4 июня по 4 июля 2009 года.

Временным администратором в Трансбанке (Киев) назначен Александр АНДРИЙЧУК вместо Михаила БЕРДИЯ, сообщил Национальный банк Украины (НБУ) на официальном веб-сайте.

Смена администратора банка датирована 4 июня 2009 года.

В сообщении не указывается название и номер документа НБУ, которым принято решение о смене администратора, а также ее причина.

Как сообщалось, временная администрация в Трансбанке была введена 28 февраля 2009 года.

Ранее Нацбанк сменил временных администраторов в «Родовид Банке», банке «Киев» и Укрпромбанке.

На сегодняшнем специальном аукционе Национальный банк Украины (НБУ) продал 666 тыс. швейцарских франков по курсу 7,14 грн. за франк.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Согласно предоставленной информации, валюта реализовывалась для удовлетворения потребностей клиентов банков – физических лиц-резидентов, а также физических лиц-резидентов – субъектов предпринимательской деятельности (малый бизнес), которые обусловлены необходимостью погашения задолженности по кредитам, полученным в иностранной валюте.

В аукционе приняли участие АКИБ «УкрСиббанк», ОАО «Укрэксимбанк» и ОАО «Универсал Банк».

Национальный банк Украины 10 июня т.г. проведет специальный аукцион по продаже долларов США, а 12 июня – по продаже евро.

Об этом сказано в сообщении НБУ, размещенном на официальном сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) рекомендует коммерческим банкам в первую очередь реструктуризировать ипотеку и кредиты товаропроизводителям. Это предусмотрено постановлением НБУ №328 «О мерах обеспечения погашения кредитов» от 3 июня 2009 года, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно документу, в частности, Нацбанк рекомендует реструктуризировать ипотечные кредиты, предоставленные физическим лицам, в случае, если предметом ипотеки является жилая недвижимость общей площадью до 110 кв. м, где зарегистрированы и проживают заемщик и члены его семьи, при условии, что им не принадлежит на правах собственности другое недвижимое имущество. При этом сумма ежемесячного платежа по таким кредитам должна превышать 30% месячного дохода заемщика.

Во вторую очередь рекомендуется реструктуризировать кредиты, предоставленные физлицам на лечение, учебу, завершение строительства и пр., задолженность по которым не превышает 200 тыс. грн., а ежемесячные совокупные платежи по ним превышают 30% месячного дохода заемщика.

НБУ также рекомендует проводить реструктуризацию или изменение валюты обязательств заемщика на безоплатной основе, не взимать начисленные и неоплаченные заемщиком на время принятия решения о реструктуризации финансовые санкции (штрафы, пеню, неустойку и т.д.) по кредитной задолженности.

В документе отмечается, что реструктуризации подлежит задолженность в национальной и иностранной валютах по кредитам, выданным до 1 октября 2008 года заемщикам, финансовое состояние которых на дату реструктуризации классифицировано банком не ниже класса “В”, а состояние обслуживания ими долга определено как “хорошее” или “слабое”.

Учитывая, что операции по реструктуризации кредитной задолженности, как правило, сопровождаются расходами для банков, НБУ с целью не допустить резкого уменьшения размера регулятивного капитала банков этим же постановлением предоставил право поэтапно (пропорционально) включать такие расходы при расчете норматива регулятивного капитала (ежемесячно увеличивать сумму убытков не менее чем на 6%).

Ввиду того, что проведение операции изменения валюты кредита с иностранной на национальную может повлечь несоблюдение банками нормативного значения лимита общей короткой открытой валютной позиции, документ предоставляет банкам право осуществлять постепенное приведение фактического значения лимита общей короткой открытой валютной позиции к нормативному в соответствии с разработанными индивидуальными графиками.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,6085/7,6270 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,6190/7,6245 грн./долл., а к закрытию ценовые уровни выросли до 7,6215/7,6255 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:15 Национальный банк Украины вышел на рынок на аукционе с ценой отсечения по валютной паре CHF/UAH 7,14 грн. за швейцарский франк.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2470/0,2480 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2475/0,2481 грн./рубль. К закрытию торгов цены снизились – 0,2474/0,2480 грн./рубль. В России курс доллар-рубль упал и составил 30,7550 рублей за доллар (-0,11).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,4160/1,4225 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,7945/10,8290 грн./евро, к 12:00 цены установились на значениях 10,8040/10,8220 грн./евро. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривне понизились – 10,7960/10,8145 грн./евро.

По данным Нацбанка, сегодня на межбанке средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 7,6125/7,6238 грн./долл. Всего было куплено 124,422 млн. долл., продано – 130,49 млн. долл.

Средневзвешенный курс евро по итогам торгов на межбанке сегодня составил 10,788/10,837 грн./евро. Всего было куплено 21,014 млн. евро, продано – 30,27 млн. евро.

Средневзвешенный курс рубля по итогам торгов на межбанке сегодня составил 0,246/0,247 грн./рубль. Всего было куплено 517,302 млн. рублей, продано – 448,037 млн. рублей.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 9 июня НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 761.1900 (на 5 июня – 761.2100)

100 EUR – 1079.1391 (на 5 июня – 1072.9255)

10 RUR – 2.4801 (на 5 июня – 2.4653)

Политика

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что разрешить нынешнюю ситуацию в Верховной Раде путем проведения внеочередных выборов сейчас невозможно из-за отсутствия законных оснований.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он заявил сегодня во время интервью группе иностранных СМИ.

«На сегодня это не тот сценарий, на который нужно обращать внимание, потому что я не вижу законных оснований для таких действий», - сказал Президент, отвечая на вопрос о возможностях роспуска парламента.

«Мы не имеем сейчас конституционных возможностей этой дорогой идти», - считает Президент. Он напомнил о назначении таких выборов, которое соответствующими указами было в прошлом году совершено в октябре-ноябре. Тогда, по его убеждению, это было целесообразно и могло привести к формированию эффективного большинства в парламенте.

Кабинет министров сегодня на своем экстренном заседании назначил Валерия ИВАЩЕНКО, который до сих пор занимал пост заместителя министра обороны, первым заместителем министра обороны Украины.

Об этом УНИАН сообщил министр Кабинета министров Петр КРУПКО.

«Есть закон о временном исполнении обязанностей должностных лиц. Статья 1 говорит о том, что первый заместитель министра обороны осуществляет полномочия министра. Так что выполнять обязанности министра будет В.ИВАЩЕНКО», - сказал П.КРУПКО.

При этом он подчеркнул, что назначение В.ИВАЩЕНКО на должность первого заместителя министра обороны ранее была согласована с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 июня, Верховная Рада освободила Юрия ЕХАНУРОВА от должности министра обороны Украины.

Информация для киевлян

Верховная Рада Украины не утвердила отчет Временной следственной комиссии по вопросам расследования обстоятельств нарушения Конституции Украины и законов, принятия противоправных решений должностными лицами Киевского городского совета и его исполнительного органа.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» принятие соответствующего постановления проголосовали всего 210 народных депутатов из 411, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением также предлагалось обратить внимание Президента, Кабинета Министров, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, Министерства культуры и туризма, Министерства здравоохранения, Министерства регионального развития и строительства, Министерства финансов Министерства охраны окружающей природной среды, Фонда государственного имущества, Счетной палаты, Государственной налоговой администрации, Главного контрольно-ревизионного управления на действия должностных лиц Киевского городского совета и его исполнительного органа, которые привели к критическому состоянию медицинской отрасли, окружающей природной среды и техногенной безопасности столицы, неквалифицированному управлению корпоративными правами и земельным фондом территориальной общины города Киева, экономически необоснованному формированию тарифов, уничтожению объектов культурного наследия, несоблюдению требований законодательства по вопросам службы в органах местного самоуправления.

Проектом постановления предлагалось рекомендовать Президенту рассмотреть вопрос о целесообразности пребывания в должности председателя Киевской городской государственной администрации Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО учитывая критическую ситуацию, сложившуюся в столице. Кроме того, предлагалось отменить распоряжения мэра Киева о назначении первых заместителей председателя КГГА, принятые с нарушением статьи 16 закона “О столице Украины – городе-герое Киеве.

Также депутаты планировали рекомендовать Кабинету Министров провести срочное заседание в связи с критической ситуацией, которая сложилась в городе Киеве; дать критическую оценку действиям председателя КГГА по назначению заместителей без согласования с правительством; отменить распоряжение Киевского городского председателя о назначении заместителей председателя КГГА и о возложении исполнения обязанностей первых заместителей и заместителей председателя Киевской городской государственной администрации на работников патронатной службы как противоречащее законодательству Украины и тому подобное.

ВР намеревалась обязать Счетную палату, а также ГлавКРУ и ГНА Украины провести комплексные проверки исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) по вопросам соблюдения бюджетного и налогового законодательства Украины в ходе финансово-хозяйственной деятельности.

В связи с отказом ВР утвердить отчет ВСК должна внести на рассмотрение парламента новый проект постановления по этому вопросу.

В Секретариате Президента приняли решение о необходимости срочного проведения комплексного анализа застройки охранных зон в центре Киева.

Как сообщает пресс-служба главы государства, решение было принято на совещании по сохранению памятников культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, которое состоялось под председательством главы Секретариата Президента Украины Веры УЛЬЯНЧЕНКО по поручению Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Во встрече приняли участие представители Министерства культуры и туризма, Министерства иностранных дел, Министерства регионального развития и строительства, КГГА, Нацкомиссии по делам ЮНЕСКО, Государственной службы по вопросам национального культурного наследия, Национального заповедника «София Киевская» и Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

На совещании были рассмотрены острые вопросы, поднятые в статье «Тень на Лавре» в газете «Україна молода» №094 от 28 мая 2009 года по результатам работы экспертов ЮНЕСКО.

По итогам совещания было принято решение о проведении комплексного анализа существующего и возможного строительства, в частности, в охранных и буферных зонах ансамбля сооружений Софии Киевской и Киево-Печерской лавры, а также принятии безотлагательных мер по сохранению указанных объектов и прилегающих к ним территорий.

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