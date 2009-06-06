ВР преодолеет запрет Президента на игорный бизнес

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН прогнозирует, что парламент преодолеет вето Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на Закон “О запрете игорного бизнеса”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью телеканалу “Рада”.

“Я прогнозирую, что на следующей неделе будет проголосовано решение относительно преодоления вето Президента на данный закон”, - сказал В.ЛИТВИН.

По его мнению, за преодоление вето проголосуют около 350 народных депутатов.

Как сообщал УНИАН, 15 мая Верховная Рада приняла Закон «О запрете игорного бизнеса в Украине». Законом запрещается не только игорный бизнес, но и участие в азартных играх.

4 июня Президент ветировал этот закон и предложил парламенту доработать его с целью реального запрета этой деятельности на определенный период времени до ее жесткого законодательного урегулирования.