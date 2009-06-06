БЮТ отложил новую коалицию на следующую неделю

Фракция БЮТ не принимала окончательного решения относительно создания нового формата коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам после завершения закрытого заседания фракции БЮТ сообщил народный депутат Сергей МИЩЕНКО.

По его словам, во время заседания обсуждалась текущая политическая ситуация, выход из кризиса. “Никаких окончательных голосований и решений относительно коалиции не было”, - утверждает он.

С.МИЩЕНКО отметил, что заседание фракции было проведено для того, чтобы каждый народный депутат смог донести лидеру БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО свою точку зрения относительно событий, которые происходят, в том числе и относительно коалиции. По его словам, окончательное решение не было смысла принимать, поскольку следующее пленарное заседание состоится во вторник, 9 июня, и к этому времени ситуация может измениться.

“Я думаю, фракция еще раз соберется ближе к пленарному заседанию, и тогда окончательно будет принято решение”, - сказал он.

С.МИЩЕНКО также сообщил, что Ю.ТИМОШЕНКО проинформировала о ходе консультаций с руководителями политических сил парламента относительно выхода из экономического и политического кризиса. “На сегодняшний день лично Юлией Владимировной не принято решение. Как она сказала, никаких решений не принято”, - отметил он.

Именно поэтому, сказал С.МИЩЕНКО, все тексты проекта Конституции, все проекты соглашений относительно коалиции на сегодня не существуют.

Депутат также сообщил, что по субъективным и объективным причинам в заседании не принимали участие 20-30% депутатов, которые входят в ее состав.

В свою очередь член фракции БЮТ Олег ЛЯШКО отметил, что для выяснения предварительной картины состоялось так называемое рейтинговое голосование относительно готовности депутатов от БЮТ создать расширенную коалицию. “Было рейтинговое голосование относительно того, как фракция относится“, - сказал он. По словам О.ЛЯШКО, большинство фракции склоняется к тому, чтобы политические силы объединились ради преодоления экономического кризиса.

“Если говорить в процентах, то 99% собравшихся за то, чтобы все политические силы работали вместе на страну”, - добавил он.