В 4-х парках Киева запрещен 31 аттракцион

По поручению прокуратуры столицы Территориальное управление Государственного комитета по промышленной безопасности, охране труда и горного надзора по Киевской области и Киеву провело проверку аттракционов в парках отдыха, посетителями которых большей частью являются дети.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, по результатам проверки запрещена эксплуатация 31 аттракциона в парке культуры и отдыха “Партизанской славы”, ООО “Врата”, ООО “Парк Нивки”, ООО “Авто-Чок”, а также 15 должностных лиц привлечены к административной ответственности.

В частности, проверено 191 аттракцион, из которых 85 повышенной опасности, в Центральном парке культуры и отдыха, Голосеевском парке культуры и отдыха им. М. Рыльского, парке культуры и отдыха “Победа”, “Партизанская слава”, ООО “Парк Нивки”, ООО “Авто-Чок” и др.

По результатам проверки установлено 143 нарушения требований действующего законодательства. Так, обнаружены факты отсутствия разрешений на эксплуатацию аттракционов повышенной опасности; отсутствие результатов экспертных обследований аттракционов по окончании назначенного срока эксплуатации, технического осмотра аттракционов; не проверено состояние заземления и состояние изоляции электрооборудования аттракциона и пр.