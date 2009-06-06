Литвин: У Ющенко нет оснований объявлять референдум

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН подчеркивает, что у Президента Виктора ЮЩЕНКО нет правовых оснований для объявления всеукраинского референдума о внесении изменений в Конституцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью телеканалу “Рада”.

Спикер напомнил, что согласно законодательству Украины, для объявления референдума необходимо пройти достаточно сложную процедуру, в частности, создание инициативных групп, сбор не меньше 3 млн. подписей граждан и тому подобное.

В.ЛИТВИН считает, что сегодня Президенту «нужно очень хорошо думать перед тем, как пытаться реализовать такой острый механизм становления мнения людей».

Он напомнил, что на сегодня уже есть решение ЦИК о необходимости проведения референдума на предмет отношения украинского народа к НАТО. «Поэтому Президенту Украины нужно думать, если он будет что-то инициировать, поскольку появится и эта тема», - добавил В.ЛИТВИН.

Председатель ВР не исключает, что в случае объявления В.ЮЩЕНКО референдума об изменениях в Конституцию к этому будут «подвязаны местные референдумы относительно языковой тематики, статуса отдельных территорий».

«Поэтому в наших беспокойных, бурных условиях, я убежден, референдум как инструмент не должен использоваться в политической борьбе, потому что иначе есть угроза разрыва, растерзывания государства», - добавил В.ЛИТВИН.

Спикер выразил убеждение, что «до этого не дойдет». По его словам, необходимо, если есть «потребность и желание, искать другие формы апелляции к общественному мнению».

В.ЛИТВИН напомнил, что сегодня ВР приняла закон о всеукраинском референдуме, и это было результатом договоренностей между фракциями Партии регионов и БЮТ.

По его словам, это, по сути, были пакетные договоренности, поскольку речь шла об отставке министра обороны и о принятии данного закона, и эти договоренности были реализованы «в процессе раздельного голосования».