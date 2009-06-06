Томенко: Новая коалиция возможна, если выполнит 4 функции

Заместитель председателя Верховной Рады, народный депутат от БЮТ Николай ТОМЕНКО считает, что новая коалиция может быть сформирована, если сможет выполнить четыре функции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам, комментируя дискуссию, состоявшуюся вчера на заседании фракции БЮТ.

Н.ТОМЕНКО заметил, что в данной ситуации надо находить понимание между разными политическими силами для того, чтобы принимать эффективные и непопулярные решения в борьбе с финансово-экономическим кризисом.

«Под «объединенной» мы понимаем расширение нынешней коалиции за счет Партии регионов таким способом, чтобы в новую коалицию входили представители четырех фракций», - сказал он. Под «украинской», по его словам, необходимо иметь в виду такую коалицию, которая четко заявит о государственном статусе языка, а под «европейской» - общепризнанные европейские стандарты демократии, подчеркнул Н.ТОМЕНКО.

«Под ответственной коалицией мы понимаем чрезвычайно тщательный подбор кадров в правительство, осознавая, что задачи, которые стоят перед ним, являются чрезвычайно сложными. Каждая политическая сила, которая будет делегировать своих представителей в правительство, должна нести политическую ответственность за деятельность своих министров», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Если удастся выстроить такую модель объединения в Украине, - то очевидно, что такая коалиция нужна, добавил он.