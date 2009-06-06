В Донецке задержан грабитель Ощадбанка

Донецкая милиция задержала преступника, ограбившего 3 июня в центре города отделение Ощадбанка.

Об этом сообщил сегодня по телефону корреспонденту УНИАН начальник отдела по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области Игорь ДЕМИН.

По его словам, сейчас с задержанным работают следователи. Все подробности о личности преступника будут сообщены позже.

Как сообщал УНИАН, 3 июня в 13.05 по линии «102» в Донецкую милицию поступило сообщение о разбойном нападении на одно из отделений «Ощадбанка».

По словам очевидцев, неизвестный мужчина в маске и очках зашел в помещение банка и, угрожая предметом, похожим на пистолет, стал требовать у кассира деньги.

Кассир быстро сориентировалась в ситуации и, мотивируя тем, что только что отдала всю сумму клиенту, показала грабителю лишь остатки денег (меньше 1 тыс. грн.), которые он забрал и скрылся с места происшествия.