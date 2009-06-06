Грабитель донецкого Ощадбанка оказался 17-летним студентом

Задержанный в Донецке преступник, который три дня назад ограбил отделение Ощадбанка, оказался 17-летним студентом, который сегодня готов был на прежнем месте повторить ограбление.

Как сообщил по телефону корреспонденту УНИАН начальник отдела по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области Игорь ДЕМИН, сегодня участковый милиционер, дежуривший возле злополучного отделения Ощадбанка, которое 3 июня было ограблено неизвестным, обратил внимание на парня, сидящего на лавочке рядом с отделением. Внешность молодого человека привлекла милиционера тем, что она была схожа по описанию на преступника, который недавно совершил разбойное нападение на это отделение банка. При досмотре в сумке у юноши были обнаружены маска-шапочка с прорезями для глаз, табличка с надписью «технический перерыв» и пистолет воздушный.

После задержания юноши выяснилось, что ему 17 лет и он студент одного из местных вузов. По его словам, он сегодня хотел совершить повторное ограбление этого же отделения банка. Задержанный мотивом своего преступления назвал то, что ему нужны были деньги для оплаты за учебу в вузе, которые он не хотел просить у родителей.

Как сообщал УНИАН, 3 июня в 13.05 по линии «102» в Донецкую милицию поступило сообщение о разбойном нападении на одно из отделений «Ощадбанка».

По словам очевидцев, неизвестный мужчина в маске и очках зашел в помещение банка и, угрожая предметом, похожим на пистолет, стал требовать у кассира деньги.

Кассир быстро сориентировалась в ситуации и, мотивируя тем, что только что отдала всю сумму клиенту, показала грабителю лишь остатки денег (меньше 1 тыс. грн.), которые он забрал и скрылся с места происшествия.