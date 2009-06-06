ГЛАВНОЕ на 6 июня

Хроника дня

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«Нафтогаз» полностью рассчитался за потребленный в мае российский газ; ВР на следующей неделе преодолеет запрет Президента на игорный бизнес; финансами КГГА займется FATF; в четырех парках Киева запрещен 31 аттракцион

ТЭК: НАК «Нафтогаз Украины» полностью рассчитался за потребленный в мае российский газ

Об этом УНИАН сообщил начальник Управления по связям с общественностью и СМИ «Нафтогаза» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ.

«В 21.23 получено подтверждение от банка-корреспондента о перечислении денег», - сказал он.

Как сообщалось, с конца мая власти России и руководители “Газпрома” неоднократно заявляли о несостоятельности Украины заплатить за потребленный в мае газ, что может привести к прекращению поставок газа в Европу уже в июне-начале июля.

Сегодня, 5 июня, на заседании СНБО Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что уже в пятницу майский платеж в размере 3,8 млрд. грн. (около 500 млн. долл.) за потребленный Украиной газ будет переведен ОАО «Газпром».

Наиболее вероятная среднегодовая цена на нефть в 2010 году - 60 долларов за баррель - прогноз РФ

Об этом заявил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в субботу замглавы Минэкономразвития РФ Андрей Клепач. "Я думаю, цена может быть около 60 долларов за баррель в следующем году", - сказал Клепач. Он напомнил, что в макроэкономическом прогнозе министерства заложена цена на нефть 50-60 долларов за баррель. "Если бюджет будет рассчитываться из более консервативного прогноза - 50 долларов за баррель, то полученные доходы пойдут в фонды, а затем уже будут использоваться на необходимые расходы", - сказал Клепач. Комментируя высказанное на форуме предположение, что цена может подняться до 100 долларов за баррель, Клепач сказал: "Не думаю, что она поднимется до такого уровня".

Игорный бизнес: ВР преодолеет запрет Президента на игорный бизнес - Литвин

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН прогнозирует, что парламент преодолеет вето Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на Закон “О запрете игорного бизнеса”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью телеканалу “Рада”.

“Я прогнозирую, что на следующей неделе будет проголосовано решение относительно преодоления вето Президента на данный закон”, - сказал В.ЛИТВИН.

По его мнению, за преодоление вето проголосуют около 350 народных депутатов.

Как сообщал УНИАН, 15 мая Верховная Рада приняла Закон «О запрете игорного бизнеса в Украине». Законом запрещается не только игорный бизнес, но и участие в азартных играх.

4 июня Президент ветировал этот закон и предложил парламенту доработать его с целью реального запрета этой деятельности на определенный период времени до ее жесткого законодательного урегулирования.

Столица: Госгорпромнадзор запретил эксплуатацию 31 аттракциона в четырех парках Киева

По поручению прокуратуры столицы Территориальное управление Государственного комитета по промышленной безопасности, охране труда и горного надзора по Киевской области и Киеву провело проверку аттракционов в парках отдыха, посетителями которых большей частью являются дети.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, по результатам проверки запрещена эксплуатация 31 аттракциона в парке культуры и отдыха “Партизанской славы”, ООО “Врата”, ООО “Парк Нивки”, ООО “Авто-Чок”, а также 15 должностных лиц привлечены к административной ответственности.

В частности, проверено 191 аттракцион, из которых 85 повышенной опасности, в Центральном парке культуры и отдыха, Голосеевском парке культуры и отдыха им. М. Рыльского, парке культуры и отдыха “Победа”, “Партизанская слава”, ООО “Парк Нивки”, ООО “Авто-Чок” и др.

По результатам проверки установлено 143 нарушения требований действующего законодательства. Так, обнаружены факты отсутствия разрешений на эксплуатацию аттракционов повышенной опасности; отсутствие результатов экспертных обследований аттракционов по окончании назначенного срока эксплуатации, технического осмотра аттракционов; не проверено состояние заземления и состояние изоляции электрооборудования аттракциона и пр.

Финансами КГГА займется FATF Cледственная комиссия Верховной Рады Украины по расследованию противоправных решений Киевсовета и его исполнительного органа передала результаты проведенного ею финансового мониторинга Международной организации по борьбе с отмыванием денег (FATF). Об этом в интервью «Зеркалу недели» заявил председатель комиссии Кирилл Куликов.

По его информации, расследование выявило, что прибыли, полученные КГГА незаконным путем, инвестируются в недвижимость многих стран мира.

«Прибыли, полученные незаконным путем, инвестируются в недвижимость за границей. В частности, в объекты городов Торонто и Ванкувер, где в 2010 году пройдут Олимпийские игры. А также в недвижимость Франции и Швейцарии. Деньги размещаются на счетах на Кипре и в США. Материалы отчета будут официально переданы в дипломатические представительства этих стран и в международную организацию FATF, которая борется с отмыванием грязных денег», — сказано в отчете следственной комиссии.

При этом председатель комиссии заявил, что материалы в FATF уже переданы, а посольства заинтересованных стран получат их после голосования по докладу в парламенте.

«В FATF финансовый мониторинг мы уже передали. В посольства передадим после голосования в Верховной Раде», — сообщил Кирилл Куликов.

По его мнению, подобный шаг способен повлиять на процесс выведения незаконно полученных доходов из Украины.

«В цивилизованных странах крайне негативно относятся к отмыванию грязных денег. Я не думаю, что там обрадуются, узнав, что в их экономику вкладываются деньги, украденные у киевлян», — заявил народный депутат.

Театры Киева переданы в госсобственность

Кабинет министров Украины распоряжением № 595-р от 3 июня 2009 года по предложению Министерства культуры и Киевского городского совета передал здания, в которых в Киеве размещены национальные заведения культуры, в государственную собственность.

Текст соответствующего распоряжения за подписью премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО размещен на Правительственном портале.

В частности, в сферу управления Министерства культуры и туризма переданы здания Национального академического театра оперы и балета Украины имени Т. Г. Шевченко, Национального академического драматичного театра имени Ивана Франко, Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки, Национальной филармонии Украины, Национального академического духового оркестра Украины, а также Национального заслуженного академического симфонического оркестра Украины.

Как сообщал УНИАН, Киевский городской совет 19 марта принял решение о привлечении кредита в размере 1,2 млрд. грн. для погашения долга перед “Киевэнерго”. Депутаты также утвердили перечень объектов права коммунальной собственности территориальной общины Киева под залог для обеспечения этого займа.

По информации Блока Кличко, в список объектов, которые депутаты согласились отдать в залог, вошли, в частности, и Театр оперы и балета имени Шевченко, Театр украинской драмы имени Франко, Национальный театр русской драмы имени Леси Украинки, Национальная филармония Украины, Национальный музей истории Украины.

Финансы: Инфляция в РФ в июне замедлится

Инфляция в июне в России будет меньше, чем в мае, когда составила 0,6%, сообщил в субботу замглавы Минэкономразвития Андрей Клепач. "Инфляция в июне-июле замедлит рост и будет меньше, чем в прошлом году и в мае", - сказал Клепач журналистам на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, в конце лета может быть и дефляция. "В августе и сентябре может быть даже дефляция. В конце года инфляции, наверное, снова разгонится", - полагает Клепач. По последним данным Росстата, инфляция в РФ за пять месяцев набрала 6,8% из запланированных на год 13%. В 2008 году рост потребительских цен составил 13,3% Ранее глава Минфина Алексей Кудрин и первый зампред Центробанка Алексей Улюкаев заявляли, что инфляция в этом году может впервые за последние годы оказаться меньше первоначального прогноза, то есть меньше 13%.

Юань может стать мировой резервной валютой

Вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин считает вероятным появление новой мировой резервной валюты - китайского юаня, если Китай обеспечит его конвертируемость, сообщает РИА Новости.

Выступая на финансовом дне Петербургского международного экономического форума, Кудрин заявил, что создать новые резервные валюты или более устойчивую валютную систему невозможно, просто договорившись."Это интеграция экономик и методов регулирования. Сегодня Китай сильно отличается по методам регулирования и своими институтами от других стран. То же самое и внутри СНГ: мы тоже очень различны, нам нужно много синхронизировать, в том числе методы, что, мы видим, происходит в Евросоюзе. Но даже там существуют свои трения", - отметил Кудрин. "Я не предполагаю, что в ближайшее время возникнут новые крупные валютные союзы. Я думаю, что самый короткий путь - если Китай либерализует свою экономику и пожелает обеспечить конвертируемость юаня. Я думаю, на это может уйти лет десять, но после этого эта валюта станет вполне востребованной", - считает вице-премьер. По его мнению, это самый короткий путь к созданию новой мировой резервной валюты. "Я думаю, что Китай над этим задумывается", - добавил Кудрин. В свою очередь, председатель совета директоров МДМ-Банка Олег Вьюгин считает, что китайскому юаню не удастся в ближайшие 10 лет стать резервной валютой. "Перспективы здесь долгосрочные - думаю, не 10 лет - а больше", - сказал Вьюгин РИА Новости. Он пояснил, что проблема юаня в большой степени связана с проблемой политической системы Китая. "Резервная валюта опирается не только на экономические показатели, но и на прозрачные и ясные принципы управления в денежно-кредитной сфере. Пока в Китае существует административное управление и курсом, и банками, юань не может быть резервной валютой. Уйти от этого означает для политической системы Китая достаточно серьезные политические реформы", - сказал Вьюгин.

Регионы: Прикарпатью необходимо 287 млн. грн. на достройку 17 мостов

Ивано-Франковской области для завершения работ на 17 разрушенных прошлогодним наводнением мостах необходимо по меньшей мере 287 млн. грн.

Об этом сообщили УНИАН в Службе автомобильных дорог в Ивано-Франковской области.

Эти средства нужны для приобретения бетонных перекрытий для мостов и обустройства к ним подъездных путей. Мосты сооружаются по современным европейским технологиям и прослужат не менее 100 лет. Однако средства на завершение начатых в прошлом году работ еще не поступили.

Служба автомобильных дорог в Ивано-Франковской области в 2008 году использовала на преодоление последствий наводнения 351 млн. грн., за которые были установлены опоры на 17 мостах и восстановлены разрушенные стихией дороги.

Промышленность: Беларусь ограничит поставки шин в Украину

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект Соглашения между правительствами Беларуси и Украины об условиях поставок в Украину пневматических резиновых шин для легковых автомобилей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Беларуси, А.ЛУКАШЕНКО 4 июня подписал соответствующий указ.

Соглашение устанавливает гарантированный объем поставки белорусских шин в Украину по ценам не ниже уровня при их реализации на внутреннем рынке Беларуси.

А.ЛУКАШЕНКО уполномочил Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Украине Валентина ВЕЛИЧКО на проведение переговоров и подписание соответствующего соглашения.

Соглашение будет временно применяться с даты подписания до его вступления в силу.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2009 года ЗАО «Росава» (Украина) достигло предварительных договоренностей с ОАО «Белшина» (Беларусь) о добровольном ограничении объемов поставки белорусских шин в Украину.

Предварительно было получено согласие ОАО «Белшина» на добровольное ограничение объемов поставок шинной продукции в Украину в размере 450 тыс. штук на 2009 г., при этом цена ввозимого товара должна быть не меньше цены на товар на внутреннем рынке Беларуси. Также был оговорен механизм закрепления такого обязательства - через подписание соответствующего межведомственного Соглашения между Минэкономики Украины и МИД Беларуси на основании письменного обязательства ОАО «Белшина» в адрес ЗАО «Росава».

ЧП: Грабитель Донецкого Ощадбанка оказался 17-м студентом Задержанный в Донецке преступник, который три дня назад ограбил отделение Ощадбанка, оказался 17-летним студентом, который сегодня готов был на прежнем месте повторить ограбление.

Как сообщил по телефону корреспонденту УНИАН начальник отдела по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области Игорь ДЕМИН, сегодня участковый милиционер, дежуривший возле злополучного отделения Ощадбанка, которое 3 июня было ограблено неизвестным, обратил внимание на парня, сидящего на лавочке рядом с отделением. Внешность молодого человека привлекла милиционера тем, что она была схожа по описанию на преступника, который недавно совершил разбойное нападение на это отделение банка. При досмотре в сумке у юноши были обнаружены маска-шапочка с прорезями для глаз, табличка с надписью «технический перерыв» и пистолет воздушный.

После задержания юноши выяснилось, что ему 17 лет и он студент одного из местных вузов. По его словам, он сегодня хотел совершить повторное ограбление этого же отделения банка. Задержанный мотивом своего преступления назвал то, что ему нужны были деньги для оплаты за учебу в вузе, которые он не хотел просить у родителей.

Как сообщал УНИАН, 3 июня в 13.05 по линии «102» в Донецкую милицию поступило сообщение о разбойном нападении на одно из отделений «Ощадбанка».

По словам очевидцев, неизвестный мужчина в маске и очках зашел в помещение банка и, угрожая предметом, похожим на пистолет, стал требовать у кассира деньги.

Кассир быстро сориентировалась в ситуации и, мотивируя тем, что только что отдала всю сумму клиенту, показала грабителю лишь остатки денег (меньше 1 тыс. грн.), которые он забрал и скрылся с места происшествия.

Автопилот пропавшего А330 перед катастрофой был сломан

Автопилот пропавшего 1 июня самолета А330 компании Air France перед катастрофой был сломан, сообщили представители французского Бюро по расследованию авиакатастроф (BEА).

Автоматические сообщения, отправленные перед катастрофой с борта А330, свидетельствуют о том, что автопилот вышел из строя, передает РИА Новости со ссылкой на главу экспертной группы Бюро Ален Буйяр. По словам главы Бюро Поля-Луи Арсланяна, это означает, что система остановилась в определенный момент, но не позволяет утверждать, что она оставалась неисправной вне этого отрезка времени. Бюро отмечает, что связь между серией поломок на борту и катастрофой на данной стадии расследования не очевидна. Связь с самолетом, который вылетел из Рио-де-Жанейро в Париж, была потеряна через четыре часа после вылета, когда лайнер находился над Атлантикой. На борту находились 228 человек.