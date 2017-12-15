В России растет социальное неравенство: бедные стали нищими

Мировая лаборатория неравенства (World Inequality Lab) провела глобальное исследование, посвященное разрыву между богатыми и бедными. Согласно докладу World Inequality Report, неравенство в доходах растет практически во всем мире, а одним из лидеров по этому показателю в последние годы стала Россия, сообщает Газета.ru.

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В 2016 году на 10% самых обеспеченных россиян приходилось 46% национального дохода.

Для сравнения, в Китае десятая часть населения получает 41% национального дохода, в Европе этот показатель составляет 37%, в США и Канаде – 47%, в Бразилии, Индии и странах Африки – 55%.

По данным Росстата, в 2016 году доходы ниже прожиточного минимума были у 19,8 миллиона россиян, что составляет порядка 13,5% населения. Это показатель стал максимальным с 2006 года, когда на доходы ниже прожиточного минимума приходилось жить 15,2% россиян (21,6 миллиона человек).

Еще в марте вице-премьер РФ Ольга Голодец отмечала, что в России есть уникальное явление - работающие бедные.

"Та бедность, которая в стране есть и фиксируется, - это бедность работающего населения. Это уникальное явление в социальной сфере - работающие бедные", - говорила она.

"На уровне МРОТ работают 4 миллиона 900 тысяч россиян. О какой производительности труда можно говорить, если за месяц работы человек получается такие деньги", - возмущалась вице-премьер.

В июне глава российской Счетной палаты Татьяна Голикова, сообщила, что число людей, живущих за чертой бедности в России, составило уже 22 миллионов человек.

По степени расслоения общества на богатых и бедных (Индекс Джини) Россия находится примерно на одном уровне с Кот-д'Ивуаром, Мадагаскаром и Аргентиной.

Экономическое неравенство, отмечается в международном исследовании, во многом обусловлено неравным владением капиталом, как частным, так и государственным. С 1980 года передача государственных средств частному капиталу происходила почти во всех странах, что также ограничивает способность правительств решать проблемы неравенства, полагают эксперты.

В январе Всемирный экономический форум отмечал, что поляризация секторов в обществах и растущее неравенство в доходах станет одной из основных тенденций, которые будут влиять на мир в течение следующего десятилетия.