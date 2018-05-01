Баланс недели: надежда на удешевление авиабилетов, неукротимая инфляция и снижение гривни

На уходящей неделе украинцы получили надежду на скорое удешевление авиационных билетов. Министр инфраструктуры Владимир Омелян объявил, что бюджетный национальный авиаперевозчик SkyUp начнет работу с марта 2018 года. Профильное ведомство ожидает, что новый игрок принесет глобальные изменения на рынке пассажирских авиаперевозок.

«Я рад объявить о создании украинского лоукостера, который будет выполнять внутренние и международные рейсы. Он начнет свою работу с апреля 2018 года… Важно, что отныне украинцы будут иметь больше возможностей, чтобы открывать для себя мир», - сказал на презентации проекта Омелян.

В планах авиакомпании на первый год работы - выполнение международных чартерных перевозок, а также открытие регулярных внутренних украинских и международных направлений.

Чартерные перевозки в 2018 году компания планирует осуществлять из Киева, Харькова, Львова и Одессы по 16 наиболее популярным туристическим направлениям. Внутренние регулярные рейсы запустит в конце мая: Киев - Одесса, Харьков - Одесса.

Стоимость регулярных перевозок будет формироваться по лоукост-модели - без багажа и выбора услуг. Планируется, что билет из Киева в Одессу будет стоить от 499 гривен в одну сторону.

Компании планирует в 2018 году перевести 650 тысяч украинцев.

«Наша миссия - сделать путешествия доступными большинству украинцев, обеспечив при этом высокий уровень сервиса и инноваций», - отметил основатель проекта SkyUp Юрий Альба.

Между тем, Министерство инфраструктуры продолжает переговоры о заходе на украинский авиарынок мировых лоукостеров, включая привлечение одного из крупнейших европейских авиаперевозчиков Ryanair.

«Я верю, что Ryanair зайдет на украинский рынок. У нас уже финализируются переговоры. Удалось найти консенсус с аэропортом «Борисполь», он был с аэропортом Львова. 2018 год однозначно будет годом дешевых авиаперевозок», - заверил Омелян.

По его словам, Министерство инфраструктуры начало работу над полноценным воплощением европейской Директивы по аэропортовым сборам. Это означает, что все аэропорты с пассажиропотоком до пяти миллионов пассажиров в год сами смогут устанавливать тарифы и сборы в соответствии с бизнес-моделью.

«Мы работаем над полной либерализацией рынка и готовы поддержать всех, кто выступает за честную конкуренцию, кто хочет развития своей авиакомпании и развития Украины», - подчеркнул глава министерства.

Неукротимая инфляция

На уходящей неделе Национальный банк заявил, что ожидает инфляцию по итогам года выше прогнозируемого уровня в 12,2%. Это не первое за последнее время ухудшение регулятором прогноза роста цен. В конце октября НБУ поставил крест на планах удержать планку на уровне 9,1%.

«Мы ожидали, что показатель инфляции отклонится от целевого уровня восемь процентов плюс-минус два процента - до 12,2%, а теперь видим, что отклонение будет более существенным», - отметили в НБУ.

В то же время, регулятор не будет пересматривать прогноз на текущий год, а в январе пересмотрит в сторону ухудшения прогноз по инфляции на 2018 и следующие годы.

Как подчеркнули в НБУ, в течение последних двух месяцев темпы потребительской инфляции снижались медленнее прогнозов, а с момента принятия предыдущего решения по учетной ставке в конце октября и ухудшения прогнозов увеличились риски, которые могут сдерживать снижение инфляции в следующем году.

Нацбанк акцентировал превышение расходов в принятом госбюджете-2018 над первоначальными прогнозами, задержку получения следующего кредитного транша по программе сотрудничества с Международным валютным фондом, подорожание продуктов питания, дальнейшую трудовую миграцию с связи с ростом мировой экономики. Как отметил регулятор, приведенные факторы в течение последних месяцев ухудшают инфляционные ожидания бизнеса и населения.

Одним из шагов регулятора по обузданию инфляции стало повышение на прошлой неделе учетной ставки. Вопреки прогнозам рынка, который ожидал, что регулятор сохранит ставку на уровне 13,5% годовых, НБУ с 15 декабря поднял ее до 14,5%.

В то же время НБУ не поддержал идею главы совета Нацбанка Богдана Данилишина о возобновлении работы Государственной ценовой администрации и государственного регулирования цен на продукты питания для снижения темпов инфляции. Нацбанк проводил анализ и выяснил, что темпы роста цен на социально значимые товары, которые ранее были под административным регулированием, не имели ярко выраженной динамики.

«Нельзя сказать, что рост цен в этом году как-то связан с отменой этого ценового контроля. На первом месте по росту цен в этом году были баклажаны, на втором – кабачки, на третьем – арбузы. Ни один из этих товаров не был субъектом ценового контроля и регулирования», - прокомментировали ситуацию в НБУ.

Международная помощь ставится на паузу

На уходящей неделе стало известно, что Европейский Союз не предоставит Украине третий транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро из-за замедления реформ.

«Украина не выполнила четыре условия, предусмотренные для предоставления третьего, и последнего транша макрофинансовой помощи. При таких обстоятельствах Европейская комиссия не может выделить последний транш действующей программы макрофинансовой помощи», - сказано в заявлении Представительства ЕС в Украине.

Вместе с тем, Представительство ЕС призывает Украину сохранять нынешнюю динамику осуществления реформ в различных сферах, а также завершить внедрение невыполненных ранее мероприятий в рамках действующей программы.

Заявку о новой программе макрофинансовой помощи Европейский Союз рассмотрит в течение ближайших нескольких месяцев. Еврокомиссия оценит потребности нашей страны во внешнем финансировании, после чего определит целесообразность новой программы.

«Если будет положительное решение, комиссия подаст предложение в Европарламент и Совет Европы. Всего этого стоит ожидать в следующие несколько месяцев», - сообщил глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

Не лучше обстоят дела с получением нашей страной транша от ключевого кредитора - Международного валютного фонда. МВФ пока не запланировал миссию в Украину для пересмотра программы сотрудничества и последующего выделения кредитного транша, поскольку не все условия выполнены украинской стороной.

«У нас до сих пор есть, куда двигаться для завершения пересмотра программы, поэтому на данном этапе говорить о траншах пока рано», - подчеркнул представитель МВФ Уильям Мюррей на традиционном брифинге в Вашингтоне.

Но Национальный банк не теряет оптимизма, считая, что страна в ближайшее время ускорит реформирование и выполнит все условия согласованной программы. Регулятор ожидает получения следующего транша кредита МВФ во втором квартале 2018 года, а приезда миссии Фонда в Киев - в конце января. Центробанк рассчитывает в 2018 году на получение двух траншей кредита МВФ на общую сумму 3,5 млрд долл.

Гривня загрипповала

На уходящей неделе котировки гривни по отношению к доллару снизились до минимального значения за последний год – до 27,55 грн/долл. За последнюю неделю национальная валюта по отношению к доллару подешевела более чем на 40 копеек, а за месяц - более чем на гривню.

Несмотря на такую тенденцию, Национальный банк пока держится в стороне и не влияет на курс аукционной продажей валюты.

Последний такой аукцион регулятор провел 4 декабря, и на уходящей неделе на межбанк не выходил. НБУ старается не сжигать золотовалютные резервы, учитывая неопределенность в получении следующего транша от Международного валютного фонда. Одной из причин падения гривни является рост спроса на валюту для платежей по валютным кредитам в конце года и отсутствие потребности у экспортеров продавать валютную выручку после получения возмещения НДС.

Учитывая это, на уходящей неделе НБУ продлил требование по обязательной продаже 50% валютной выручки экспортеров до 13 июня 2018 года. Еще регулятор расширил перечень операций бизнеса, поступления по которым не являются обязательными к продаже. Теперь требование по 50% обязательной продаже не будет распространяться на переводы за счет собственных (не купленных) средств клиента, которые возвращаются иностранным банком.

Национальный банк также ужесточил порядок выдачи индивидуальных лицензий на перевод иностранной валюты за пределы Украины, уточнив перечень документов для получения лицензии и закрепив за собой право требовать документы для предотвращения оттока капитала.

При этом надо сказать, что скачки курса доллара в конце года уже стали для Украины предновогодней традицией. Их основной причиной является рост избыточной ликвидности рынка в связи с увеличением бюджетных платежей правительства в конце года. На начало декабря остаток средств на едином казначейском счете уже достиг 54 млрд грн, и все эти деньги плюс декабрьские бюджетные поступления поступят в систему в течение месяца.

В январе, после праздников, ситуация должна стабилизироваться, тем не менее, избыток ликвидности, связанной с повышением социальных стандартов с 1 января, будет продолжать давить на рынок.

Кстати, на уходящей неделе правительство презентовало законопроект о повышении пенсий военнослужащим, который направлен на рассмотрение Совета Национальной безопасности и обороны. Кабинет министров рассчитывает, что пенсии 550 тысячам защитникам Отечества будут подняты уже с 1 января 2018 года.

Импульс развития нефтегазовой сферы

На уходящей неделе правительство официально начало поиск стратегического партнера по совместному управлению газотранспортной системой страны, что предусмотрено законом о рынке природного газа и стратегией реформирования энергетического сектора.

По словам вице-премьера Владимира Кистиона, критерием выбора зарубежного партнера будет обеспечение максимальной загруженности украинской ГТС.

Актуальность вопроса вызвана тем, что путинская Россия, ведущая против нашей страны гибридную войну, стремится снизить объем транзита газа через территорию Украины. Для этого российский газовый монополист «Газпром» и его партнеры ведут активное строительство обходных газопроводов. По оценкам «Нафтогаза», реализация этих планов может лишить Украину доходов от транзита газа, которые в 2017 году составят порядка трех миллиардов долларов, а также снизит инвестиционную привлекательность нашей ГТС. Чтобы этого не допустить, в «Нафтогазе» предложили создать с участием европейских партнеров консорциум по управлению украинской ГТС.

Кроме того, на уходящей неделе правительство доукомплектовало наблюдательный совет «Нафтогаза», заменив в его составе председателя правления «Укрэксимбанка» Александра Гриценко, которому законодательство не позволяет совмещать работу на этих двух должностях, на топ-менеджера «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого.

Завершение формирования набсовета «Нафтогаза» позволит компании стать более независимой и динамичной. А формирование независимого совета было одним из условий для продолжения финансирования со стороны Европейского банка реконструкции и развития и Всемирного банка.

На следующей предпраздничной неделе страну ждут не менее важные экономические события. Верховная Рада на последней в этом году пленарной сессии должна будет рассмотреть законопроект о повышении пенсий военнослужащим, Госстат опубликует предварительные данные о валовом внутреннем продукте страны за третий квартал 2017 года и промышленном производстве за ноябрь.

Ксения Обуховская