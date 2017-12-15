Официальная позиция компании Nemiroff относительно заявления ГП "Укрспирт"

Недавно ГП «Укрспирт» обнародовало неправдивую информацию, что три крупнейшие водочные компании Украины осуществляли перепродажи спирта, приобретенного у ГП «Укрспирт», и таким образом получали дополнительную прибыль. На основании этого «Укрспирт» решил отменить скидку на приобретение своей продукции трем крупнейшим водочным компаниям, в том числе компании Nemiroff. Сообщаем, что такие обвинения относительно компании Nemiroff являются безосновательными и не соответствуют действительности, негативно влияют на деловую репутацию Общества с ограниченной ответственностью «ЛВН Лимитед», производителя продукции под торговой маркой «Nemiroff», и честь, достоинство и деловую репутацию его должностных лиц.

ООО «ЛВН Лимитед», производитель продукции ТМ «Nemiroff», не ведет и не вело деятельности по перепродаже спирта другим компаниям – ни отечественным, ни иностранным. Такая деятельность прямо запрещена законодательством. Компания неуклонно придерживается законодательства Украины, а также законодательств всех стран, в которые поставляет свою продукцию. Ежемесячная отчетность, которая подается в контролирующий орган – Государственную фискальную службу Украины, не выявляет никаких нарушений действующего законодательства ООО «ЛВН Лимитед».

Надуманные новым руководством ГП «Укрспирт» обвинения направлены исключительно на дискредитацию крупнейших потребителей спирта, и не содержат в себе ни одного достоверного факта.

«Считаем, что подобными действиями ГП «Укрспирт» пытается переложить ответственность за свою неэффективную работу в первую очередь на легальных производителей алкоголя, а также и на конечных потребителей. Более того, вместо оптимизации собственной эффективности, злоупотребляя своим монопольным положением на рынке Украины (единственный поставщик спирта в Украине в соответствии с законом), «Укрспирт» перекладывает ответственность на производителей, закладывая в стоимость своей продукции содержание тысяч неработающих сотрудников и охрану производства, которое простаивает годами, повышая цены на спирт. Очередное такое повышение ожидается в начале 2018 года, когда цены на спирт вырастут на 20 %. При этом спирт в Украине является самым дорогим в мире. Его цена вдвое превышает рыночные цены даже в соседних странах, например в Молдове», – комментирует директор международного бренда Nemiroff Юрий Сорочинский.

Расцениваем действия ГП «Укрспирт» как атаку на легальных производителей водочной продукции. Компания Nemiroff юридически обжалует решение ГП «Укрспирт». Также с целью защиты своей деловой репутации мы будем требовать опровергнуть неправдивую информацию, распространенную «Укрспиртом» относительно нашего участия в перепродаже спирта.