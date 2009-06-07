Коалиция ПРиБЮТ умерла, не родившись

Хронология событий: воскресным днем на сайте ПР и на телеканалах появилось обращение к народу лидера Партии Регионов Виктора ЯНУКОВИЧА

Янукович намекнул Тимошенко, чтобы до выборов на него не рассчитывала

Лидер Партии регионов Виктор Янукович понял, что времени на внесение изменений в Конституцию уже не хватит, и хотя ускорять реформы необходимо, но это нельзя делать, ограничивая права граждан. Политик заявил, что это было главным вопросом, "который останавливал меня перед принятием окончательного решения по созданию новой коалиции". Сейчас Янукович принял решение: нельзя переносить выборы Президента в парламент.

Приводим полный текст заявления Виктора Януковича, которое распространил официальный сайт Партии регионов :

«Трудные времена требуют реформ. Мы должны реформировать нашу Конституцию, наши институты власти и нашу экономику. Сохранение ситуации в нынешнем виде угрожает не только нашему экономическому благосостоянию... Это угрожает существованию нашего независимого государства. Но при том, что реформы очень нужны, решение по ним не может приниматься кулуарно, в тайне от народа.

Эти дни были непростыми для всех нас: для моих однопартийцев, для миллионов сторонников Партии регионов. И для меня – особенно.

Я должен был сделать выбор.

Мы понимали и понимаем, что спасти Украину от неминуемого экономического и политического банкротства способны лишь лидеры, готовые отказаться от своих личных политических амбиций. Ни один из них в одиночку, ни одна партия сделать это самостоятельно не смогут.

Спасение Украины возможно лишь путем объединения всех без исключения участников политического процесса невзирая на то, что их разделяет.

Начиная с 2005 года, я неоднократно демонстрировал готовность к объединению со всеми, кто понимал необходимость такого шага для проведения глубоких структурных превращений. Я пытался не обращать внимание на личные обиды, несправедливые обвинения, публичные унижения, которыми меня пробовали уничтожать оппоненты. В ответ на это я неизменно повторял: альтернативы объединению нет.

Правда оказалась на моей стороне – переговоры о создании коалиции с БЮТ и другими политическими силами, хоть со значительным опозданием, но начались. Они велись непросто, потому что слишком много проблем накопились за это время в нашем общем доме – в Украине.

В ходе переговоров для меня стало очевидным, что даже при готовности всех участников к серьезным компромиссам, широкая коалиция столкнется с рядом проблем, которые быстро решить не удастся. Я понимал политическую цену усилий, которые нужно будет сделать, для всех участников процесса. Понимал, что и новому правительству, и новой коалиции нужно будет время.

Но приближение президентских выборов лишает смысла создание нового правительства. Нескольких месяцев, которые отделяют Украину от президентских выборов, просто не хватило бы, чтобы начать действительно эффективную антикризисную деятельность.

Мы рассматривали путь внесения изменений в Конституцию, которые предусматривали выборы президента в парламенте и продления на определенный срок полномочий парламента. Цель таких изменений – дать новой коалиции и новому правительству время для реализации программы возрождения экономики.

Однако эти изменения в Конституцию нужно было вносить очень быстро. Это значило, что нужно отказаться от широкого их обсуждения в обстановке открытости и прозрачности. А такой путь – это шаг назад от демократии.

Нужно всегда советоваться с народом.

Да, ускорять реформы необходимо, но не за счет ограничения прав граждан. И этот вопрос был главным, который меня тревожил, и который останавливал меня перед принятием окончательного решения по созданию новой коалиции.

Я имел большие сомнения и относительно способа избрания президента, который предусматривали бы эти конституционные изменения. Выборы главы государства в парламенте, бесспорно, сэкономили бы средства и время, которые можно и нужно было бы использовать для быстрой реализации антикризисной программы. Но в то же время этот путь породил бы у общества сомнения в прозрачности наших действий, в уважении к людям со стороны власти.

А волю граждан нужно уважать. Потому я всегда был убежден - лидеры должны доверить свою судьбу народу. Я заявлял всегда, и заявляю сейчас – президент государства должен быть избран на прямых всенародных выборах. Особенно сейчас, когда нужно будет новому президенту реализовывать очень непростые задания, возможно, внедрять непопулярные реформы.

Чтобы сделать это, президент должен опираться на доверие своего народа. Люди должны верить – лидер государства делает все возможное, чтобы улучшить жизнь каждого гражданина, чтобы Украина возродила экономику и получила перспективу на будущее. Мандат такого доверия можно получить лишь на всенародных выборах.

У меня нет намерения политизировать переговоры или их провал для достижения краткосрочных политических дивидендов. Я должен сказать, что переговоры, какие мы вели с партнерами, дали много на перспективу. Пройденный путь к объединению остается нашему общему достоянию. Это тот бесценный груз, который мы берем с собой, продолжая движение вперед. Мы обязательно используем его. Это произойдет сразу после президентских выборов. Но пусть народ – и только он - даст мандат доверия тому, кто, по его мнению, сможет обеспечить проведение дальнейших реформ.

Избранный всенародным голосованием лидер государства сможет объединить страну. Это будет президент избранный народом, а не Верховной Радой. Правда и прозрачность власти перед обществом откроют перед нами перспективу преодоления глубокого политического и экономического кризиса, последующего развития нашей страны и улучшения жизни ее граждан.

Я принимаю это решение однозначно. Сердце подсказывает мне – избрание президента всенародно на прямых выборах - это единственный правильный выбор, на который следует отважиться. И я его делаю. И пусть Господь нам помогает!»

НО УЖЕ В 20.00 на телеканалах выступила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО с ответным заявлением.

Тимошенко: переговоры шли, но Янукович сегодня поставил в них точку

“Я верила, что состоится единение всех политических сил Украины” – заявила премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в своем телевизионном обращении. По ее словам, БЮТ, ПР, Блок Литвина и большая часть НУ-НС “согласились объединиться ради вас, а не, как говорит черная пропаганда, ради дерибана”.

Тимошенко напомнила, что именно она призвала немедленно забыть обо всех политических спорах. И сама “с того момента начала работать на объединение”.

“Переговоры шли чрезвычайно тяжело, но все же шли. К сожалению сегодня Виктор Янукович поставил на них точку, - заявила премьер. - Единолично, путем громкого заявления вышел из переговорного процесса”.

Среди прочего Юлия Тимошенко еще раз обосновала необходимость конституционной реформы: “Для противодействия экономическому кризису сначала нужно преодолеть кризис политический”, - заявила она. “Конституционные изменения 2004 года сделали государство слабым, неуправляемым. Изменения в Конституцию нужно принять немедленно, потому что действующая конституция работает на уничтожение государства”.

Именно для этого “вместе с переговорами об объединении мы тяжело нарабатывали необходимые изменения в Конституцию, которые должны были приниматься после общенационального референдума”, - заявила Тимошенко. По ее словам, в этих изменениях не было ни продления срока полномочий Верховной Рады, ни избрания Президента в парламенте, ни ограничений свободы слова. К этому Тимошенко добавила, что предыдущие переговоры были остановлены именно из-за требования прописать в Конституции положение об избрании Президента в парламенте. А Виктор Янукович, по словам премьера, буквально в пятницу “предложил мне лично такие экзотичные изменения в Конституцию как установление минимально возможного возраста для кандидатов в президенты - 50 лет”. Премьер утверждает, что она категорически отказалась.

“Фактически единение было достигнуто. Наша политическая сила шла на большие, невиданные компромиссы”, - сказала Тимошенко. “К сожалению, частные амбиции, личные интересы опять победили... Сегодня лучше промолчать, какие противодействия оказываются моей работе. Сегодня я с этим кризисом с глазу на глаз, а все остальные сознательно противодействуют моим усилиям, но я не отступлюсь ни на шаг”.

Также премьер поблагодарила за готовность к широкой коалиции своих коллег по фракции, по демократической коалиции, которые поняли, что это необходимо “за то, что они наступили себе на горло, должны были принести в жертву свое виденье и свои убеждения”.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО уверена, что победит на следующих президентских выборах. «Именно поэтому и именно сейчас, чтобы доказать, что вы недаром стояли на всех майданах страны, я заявляю, что иду на президентские выборы и одержу победу. Я верю и знаю, что украинская политика когда-то будет чистой и честной, будет сильной и непродажной. Я верю и знаю, что Украина будет такой, какую мы ее лелеяли в мечтах – европейской и красивой», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, сейчас личные интересы в переговорном процессе о консолидации всех политических сил опять победили.

«Это унижает и позорит страну, ее граждан. К сожалению, и сегодня в Украине недостает политиков, способных положить на алтарь национальных интересов свои собственные интересы. К сожалению, в Украине и до сих пор побеждают обман, интриги, измены и подлость. Досадно и грустно от этого, но это так», - считает глава правительства.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что, невзирая на безрезультатность переговоров, она продолжит борьбу с экономическим кризисом. «Я хотела бы, чтобы и Виктор ЮЩЕНКО как Президент страны, также стал рядом, а не чинил препятствия. Объединение усилий для преодоления беды важно, но это как раз тот случай, когда лучше промолчать о том, какие противодействия делаются моей работе, работе правительства. От имени всех украинских политиков прошу прощения у вас за то, что в этот раз единения не вышло. Но мы еще поборемся», - заявила премьер-министр.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что изменения к Конституции будут внесены после президентских выборов. «Вместе с переговорами об объединении мы нарабатывали проект изменений к Конституции, который после окончательной проработки, всенародного обсуждения и публичного принятия должен был пройти все процедуры в Верховной Раде и подарить стране европейский государственный строй. Сейчас это остановили, но сразу после президентских выборов мы это обязательно сделаем», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер опровергла, что наработанные изменения к Конституции предусматривали продление полномочий парламента, избрание президента в Верховной Раде, а также мероприятия по ограничению свободы слова.

«Против подобных изменений категорически и сразу же выступила наша политическая сила, а также Блок Литвина и блок Наша Украина Народная самооборона», - сообщила она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, избрание президента в парламенте невозможно при сохранении нынешних полномочий главы государства.

«Все эти разговоры были сделаны ради дискредитации переговорного процесса, который и так проходил сложно и тяжело. За последние годы в украинской политике, обществе накопилось очень много взаимных антагонизмов, обид, непреодоленных противоречий. С 2004-го года страну разделили пополам – это факт, который не нуждается в подтверждении. Чтобы довести до логического завершения эти переговоры, чтобы объединить страну, нужно было навеки закопать глубоко в землю все частные образы, все амбиции и личные властные аппетиты. И наша политическая сила была готова на такие жертвы», - заверила Ю.ТИМОШЕНКО.

Поскольку сегодня большой христианский праздник Троица и воскресенье, очень немногие политики успели к вечеру как-то отреагировать на политические новости.

Так, народный депутат Украины, лидер «Фронта перемен», Арсений ЯЦЕНЮК считает, что лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ принял правильное решение, заявив о выходе из переговорного процесса с БЮТ. Об этом он заявил на телеканале ТВІ в воскресенье вечером.

По его словам, «несмотря на то, что В.ЯНУКОВИЧ мой политический оппонент и конкурент, но тут я могу четко сказать, что он принял правильное твердое решение».

Он сообщил, что нынешние события (речь идет о заявлении ЯНУКОВИЧА – УНИАН) « это точка невозврата».

«Мы идем в четкую, жесткую президентскую кампанию», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

Он добавил, что уже известны кандидаты в президенты.

К ситуации вокруг переговоров о внесении изменений в Конституцию и о создании коалиции, по мнению А.ЯЦЕНЮКА, «все проявились».

«У меня совет отдельным политикам, которые тоже хотят баллотироваться в президенты, кто на президента, кто еще куда-то – в танк с памперсом не надо идти», - уточнил политик.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что сегодня «политическое небо прояснилось, и это очень важно, что наконец-то мы поставили точку».

«Нельзя украсть страну, а ведь хотели фактически украсть страну, потому что кто-то не верил в то, что он будет президентом или кто-то не хотел принимать участие в избирательной кампании», - сказал лидер «Фронта перемен».

Он признал, что ныне серьезной проблемой является финансирование президентской кампании.

По его словам, три-четыре человека, которые владеют огромными финансами, не хотели финансировать избирательную кампанию и поэтому хотели переписать Конституцию.

«Те вещи, которые неестественны, они неестественно начинаются, но естественно заканчиваются», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

(...Граждане в общественном транспорте и на улицах преимущественно позитивно оценивают развал несостоявшейся широкой коалиции ПР и БЮТ... - УНИАН)