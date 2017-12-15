Руководитель НБУ о криптовалютах: не имею биткоинов, но не против, чтобы другие имели

Исполняющий обязанности главы Национального банка Украины Яков Смолий не увлекается криптовалютами, но не против того, чтобы это делали другие украинцы.

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«Я не имею биткоинов, но тем не менее, не против того, чтобы другие их имели», - сказал Смолий в ходе встречи с представителями бизнеса в Европейской Бизнес Ассоциации.

Он пояснил, что этот вопрос пока не урегулирован законодательно, но Нацбанк не придерживается позиции запрета обращения криптовалют в Украине.

Ранее, 30 ноября, представители регуляторов финансового рынка в составе Национального банка, Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Нацкомиссии по регулированию рынков финансовых услуг на совместном брифинге заявили, что продолжают работу над определением правового статуса криптовалют в Украине, но при этом предупредили о высоких рисках операций с ними.

Справка УНИАН. Одной из самых популярных криптовалют является виртуальная валюта Bitcoin, которую можно использовать для оплаты товаров или услуг у продавцов, готовых их принимать. Валюта не имеет единого эмиссионного центра, и ее выпуск возможен случайным образом любым клиентом системы.