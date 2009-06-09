ВОЗ: число заболевших гриппом A в мире превысило 25 тысяч

Число заразившихся вирусом гриппа А/H1N1/ в мире достигло 25 тыс 288 человек в 73 странах мира, из них 139 человек умерли. Об этом сообщает ПРАЙМ-ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, США по-прежнему лидируют по числу заболевших в мире. На сегодняшний день в этой стране зарегистрированы более половины всех лабораторно подтвержденных случаев - 13217, из них 27 закончились летальным исходом. В Мексике новым гриппом заболели 5 тыс 717 человек, число смертельных случаев достигло 106. В Канаде число заболевших новым гриппом составляет 2115 человек.

Из европейских стран по числу заболевших лидирует Великобритания, где лабораторно подтверждены 557 случаев заболевания новым гриппом.

Согласно информации Украинского центра гриппа и ОРВИ, информация о регистрации в Украине случая заболевания гриппом A(H1N1)-Калифорния 04/2009 направлена в штаб-квартиру ВОЗ.