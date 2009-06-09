ДАЙДЖЕСТ СМИ за 9 июня

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Банк «Финансы и Кредит» отказался от помощи государства», в котором говорится, что председатель правления банка «Финансы и Кредит» Владимир Хлывнюк сообщил «Делу», что для его банка вопрос рекапитализации утратил актуальность. Акционеры банка отказались отдавать контрольный пакет финучреждения правительству в обмен на рекапитализацию. Это уже второй случай, когда собственники банков, испытывавших финансовые трудности, отказываются от участия государства в капитале банка. 20 мая представители Имэксбанка (подконтролен народному депутату Леониду Климову) также официально заявили о прекращении переговоров с правительством. Такая тенденция вызвана тем, что основные акционеры банков оказались неготовыми к потере контроля над финучреждениями. К тому же ситуация в финансовом секторе менее критична, чем прогнозировалось ранее…

http://delo.ua/news/107536/

* * *

Также «Дело» в материале «Проблемные банки: Кто проводит взаимозачеты между кредитами и депозитами» подает результаты собственного исследования по данному вопросу…

http://delo.ua/news/107517/

* * *

«Коммерсант» (Украина) публикует материал «Гривну держат крепко», в котором пишет, что Нацбанк продолжает административно снижать спрос на валюту и усложнять покупку ее банками. НБУ принято постановление, которым платежеспособность банков ставится в зависимость от валютных рисков. Банкиры в таком ужесточении не видят смысла, так как гривня и так стабильна, и ожидают либерализации рынка в ближайшее время…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1183073

* * *

Издание «Экономические известия» в материале «Россияне скупают наши сети» пишет о том, что Х5 Retail Group готовит крупную сделку по слиянию с одним из украинских игроков розничного рынка. Об этом заявил главный исполнительный директор Х5 Лев Хасис в ходе Петербургского экономического форума. По информации издания, этими сетями могут быть «Велика Кишеня» или «Амстор». Хотя многие игроки рынка больше склоняются к первому варианту…

http://www.eizvestia.com/markets/full/4179801

* * *

Издание «Зеркало недели» в материале «Дудочка Крысолова» пишет о том, что, к счастью, масштабы мирового кризиса пока не позволяют сравнивать его с Великой депрессией. Тогда объемы международной торговли сжались на 66%. В 1929—1932/33 годах реальный ВВП в Штатах упал на 30%, а промпроизводство — на 50%. При этом безработным оказался каждый четвертый взрослый американец. Вместе с тем, сегодняшние потрясения уже успели окрестить Великой рецессией, которая грозит превзойти катаклизмы 70-х годов прошлого столетия, когда всплеск инфляции в индустриальных экономиках сопровождался их абсолютным сжатием…

http://www.zn.ua/2000/2020/66339/

* * *

Также «Зеркало недели» публикует статью «Осложнение упрощенного налогообложения», в которой пишет - несмотря на недавнее обещание премьер-министра не повышать налоги для малого бизнеса, правительство все-таки на это пошло. Говорит, сделало это в интересах предпринимателей — будущих пенсионеров. При этом новый налог был введен довольно интересным способом: размер единого и фиксированного налога не увеличился, а значит, упрощенная система налогообложения для предпринимателей формально осталась прежней. Таким образом, предпринимателей вроде бы и не обидели. Однако налоговое бремя все же возросло…

http://www.zn.ua/2000/2675/66363/

* * *

Еще «Зеркало недели» в статье «Подспорье. Снижение автопродаж заставило дилеров развивать автосервис» пишет, что сейчас автомобильный рынок сократился приблизительно в четыре раза. Если в прошлом году продажи зашкаливали за 600 тыс., то сегодня самые реалистичные прогнозы указывают на 150—170 тыс. автопродаж. Операторы авторынка не рассчитывают на рывок, но им очень хочется дождаться хотя бы 10—20% прироста продаж. Остальное обеспечит автосервис, который для многих стал неплохим подспорьем в непростые времена. Концентрация усилий дилеров на автосервисе совпадает с интересами автомобилистов, давно мечтающих о надлежащем уровне обслуживания. Именно нынешний кризис позволит им его получить…

http://www.zn.ua/2000/2675/66359/

* * *

Издание «Сегодня» в материале «Почти безработная премьер» пишет - итак, создать широкую коалицию между Партией регионов и БЮТ в очередной раз не удалось. Не вдаваясь в подробности, Виктор Янукович заявил, что пойдет на президентские выборы самостоятельно. Это позволяет предположить, что причина несогласия между ним и Тимошенко — испуг последней сделать решительный шаг и, в первую очередь, пойти на изменения Конституции, перенеся выборы президента в парламент. Думается, что Тимошенко все-таки совершила свою вторую грубую ошибку в отношениях с регионалами…

http://www.segodnya.ua/blogs/olesbuzinablog/14056582.html

* * *

"УНИАН-экономика" в публикации «Депозитная неразбериха: что нас ждет в банках…» пишет о том - уже почти месяц прошел с того момента, как НБУ снял мораторий на выдачу депозитов. Мы ринулись в банки, а там...

http://economics.unian.net/rus/detail/13607

* * *

Также "УНИАН-экономика" в публикации «Рассчитаться за газ - да разве это проблема...» пишет - включение печатного станка для расчетов за газ на инфляцию в Украине не влияет, т.к. весь излишек гривни конвертируется в доллары, и уже ими расплачиваются с Россией, считает эксперт...

http://economics.unian.net/rus/detail/13598

* * *

Российские СМИ

Газета «Ведомости» в публикации «На машины денег нет» пишет, что продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в мае 2009 г. снизились на 58% (до 119 376 штук) по сравнению с маем 2008 г. Самое заметное падение в «двадцатке» брендов продемонстрировала Hyundai (на 77%, до 4465 авто), Mitsubishi (минус 77%, до 4014 автомобилей) и Honda (минус 71%, до 1952 штук)…

http://www.vedomosti.ru/newsline/index.shtml?2009/06/08/784569

* * *

Издание «Известия» публикует материал «Власть перестала бояться говорить, что кризис - всерьез и надолго», в котором подается интервью президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохина, который рассказал, закрыт ли вопрос с банками "плохих" активов, по какому сценарию развивается кризис и когда он закончится…

http://www.izvestia.ru/economic/article3129362/

(УНИАН)