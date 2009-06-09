АНОНС на 9 июня 2009 г.

Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

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Состоится пресс-завтрак при участии народного депутата Инны Богословской на тему: “Результаты Всемирного зернового форума в г. Санкт-Петербург (6-7 июня); последствия принятых решений Всемирного зернового форума для украинского рынка зерна и хлебобулочных изделий; инициативы И.Богословской по созданию Организации производителей зерна..

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Состоится заседание экспертного круглого стола на тему: "Слово ученым: правда об украинской молочной продукции". Участники: Ольга Козак, заместитель зав.отдела регионального развития аграрного производства Национальный научный центр "Институт аграрной экономики УААН" и др..

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Пресс-конференция министра аграрной политики Украины Юрия Мельника. Речь пойдет, в частности, об итогах работы АПК за 5 месяцев текущего года, о подготовке к началу сбора ранних зерновых и зернобобовых, о выставочной деятельности Министерства (10 июня официально откроется международная выставка-ярмарка «Агро-2009») и пр. .

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Министр транспорта и связи Иосиф Винский посетит г. Николаев, где примет участие в торжествах по случаю сдачи в эксплуатацию новой электрифицированной железнодорожной ветки на участке Долинская-Николаев. В мероприятии также примут участие вице-премьер-министр Иван Васюник, генеральный директор Укрзализныци Михаил Костюк, начальник Одесской железной дороги Илья Левицкий и председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Гаркуша..

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Пресс-конференция Украинской Торговой Ассоциации на тему: “Государство окончательно отстраняется от процесса контроля безопасности и качества товара? Розничная торговля требует качественный товар на свои полки. Украинская Торговая Ассоциация разрабатывает и внедряет "Стандарты качества товаров". .

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Состоится круглый стол на тему: «Мораторий на взыскание залогового жилья: камень на шее банков или спасательный круг для граждан?». Приглашены: представители НБУ, народные депутаты Украины Анатолий Семинога, Николай Шершун, Владимир Даниленко, Александр Сугоняко, президент Ассоциации украинских банков, представители ведущих украинских банков.

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На зеленой лужайке Секретариата Президента Украины состоится пресс-конференция Президента Украины Виктора Ющенко по случаю Дня журналиста.

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