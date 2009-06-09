Баррозу может остаться президентом ЕК на второй срок

Жозе Мануэль БАРРОЗУ может остаться президентом Европейской комиссии на второй срок.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Ж.БАРРОЗУ лично сообщил сегодня журналистам во время брифинга с премьер-министром председательствующей в ЕС Чехии Яном ФИШЕРОМ.

В свою очередь, чешский премьер отметил, что намерен провести консультации с лидерами ЕС относительно возможности продолжения пребывания Ж.БАРРОЗУ в должности президента Еврокомиссии еще один срок. По его словам, первые консультации он планирует провести с канцлером Германии Ангелой МЕРКЕЛЬ.

Вопрос об избрании нового президента Еврокомиссии будет рассматриваться на заседании Европейского Совета (саммите председателей государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН) 18 июня.

Президент Еврокомиссии избирается сроком на 5 лет после избрания нового состава Европарламента.

Как сообщал УНИАН, выборы в Европарламент состоялись 4-7 июня. По предварительным результатам, победу на них одержали партии из группы “народных”, членом одной из которых является Ж.БАРРОЗУ.