"Ведомости": Никита Шерман ушел с поста президента «Одноклассников»

Одну из крупнейших российских социальных сетей — «Одноклассники» покинул ее президент Никита Шерман, пишут в понедельник «Ведомости» со ссылкой на представителя компании Екатерину Портную.

Пока его займет нынешний гендиректор компании Михаил Киселев. Причину ухода Шермана Портная не называет. Знакомый с ним менеджер уверяет, что Шерман ушел по собственному желанию ради личных проектов. Шерман подтвердил «Ведомостям», что уходит сам, но говорить про новые проекты отказался.

Президентом «Одноклассников» Н.Шерман стал в сентябре 2008 г., т. е. не проработал и года. До этого он два года возглавлял сервис интернет-знакомств «Мамба». Шерман умеет принимать и проводить в жизнь решения, укрепляющие позиции компании в конкурентной среде, утверждает руководитель отдела управления ИТ-инвестициями «Финама» (владелец «Мамбы») Дмитрий Смирнов.

И «Мамба», и «Одноклассники» зарабатывают на медийной рекламе и платных сервисах. «Мамбе» платные сервисы принесли в 2008 г. 77% выручки (476 млн руб.). «Одноклассники» соотношение доходов от рекламы и сервисов не раскрывают. По оценке Mail.ru, в I квартале 2009 г. только на медийной рекламе «Одноклассники» заработали 96 млн руб. А при Шермане сеть ввела много платных сервисов: регистрацию, платные фотоальбомы, подарки и даже смайлики в сообщениях. В то же время «Одноклассники» уступили 1-е место по аудитории сети Vkontakte.

Представитель «Одноклассников» комментировать результаты работы Шермана не стал.