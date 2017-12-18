СБУ провела обыск у основателя журнала о криптовалютах: изъяли оргтехнику и биткоины

Служба безопасности Украины провела обыск и изъяла у основателя русскоязычного журнала о криптовалютах ForkLog Анатолия Каплана (Климова) криптовалюты и вынесла технику из офиса в городе Одесса, сообщили на сайте журнала ForkLog.

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«15 декабря в 8:00 в съемную квартиру основателя крупнейшего русскоязычного журнала о криптовалютах и блокчейне ForkLog Анатолия Каплана (Климова) в Одессе вошли представители главного следственного управления Службы безопасности Украины с двумя понятыми и начали обыск», - говорится в сообщении.

Основанием для обыска послужило уголовное производство против группы лиц из США и Украины, которые, по данным следствия, разработали преступную схему завладения денежными средствами с платежных карт третьих лиц.

Сообщается, что по заявлению СБУ, подозреваемые осуществляли обмен криптовалюты Bitcoin на украинскую гривну с помощью интернет-ресурса ForkLog.

«Предоставленная ими информация сама по себе не соответствует действительности, поскольку функционал, позволяющий осуществлять такой обмен, на сайте отсутствует, и никакой подобной «помощи» ForkLog никогда не оказывал. Кроме этого, ни одно из указанных в документе лиц никоим образом не связано ни с деятельностью ForkLog, ни с его основателем, и никаких доказательств обратного следователи не предоставили», - заявили в ForkLog.

Кроме этого, при обыске сотрудники СБУ изъяли несколько устройств с хранящимися на них криптовалютами, ноутбук и другие личные вещи основателя журнала.

По данным ForkLog, в одесском офисе журнала также начался обыск, в результате которого были конфискованы наличные деньги компании и вся техника.

Как сообщал УНИАН, в средине июня Налоговая милиция Киева совместно с Национальной полицией разоблачили межрегиональную преступную группу, члены которой незаконно завладевали крупными суммами средств в ходе легализации денежных средств с использованием криптовалюты.

В августе правоохранительные органы в лечебном центре института электросварки им. Патона обнаружили 200 компьютеров для генерации криптовалюты Bitcoin.

Виртуальная валюта Bitcoin является одной из самых популярных альтернатив традиционным валютам, которую часто называют криптовалютой или виртуальной валютой. Bitcoin могут использовать для оплаты товаров или услуг у продавцов, готовых их принимать. Валюта не имеет единого эмиссионного центра. Эмиссия криптовалюты Bitcoin полностью децентрализована и может быть осуществлена случайно любым клиентом системы посредством использования вычислительных мощностей электронного оборудования для поддержания работы системы.

Журнал ForkLog - информационный ресурс о криптовалютах, блокчейне и децентрализованных технологиях, работает с 2014 года.