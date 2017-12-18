IKEA попала в налоговый скандал

Европейская комиссия (ЕК) в понедельник, 18 декабря, заявила о начале расследования через налоговые льготы, которые правительство Нидерландов предоставило всемирно известному шведскому производителю мебели IKEA. Комиссия будет расследовать налоговые правила, установленные Нидерландами для одной из двух групп, которые управляют бизнесом IKEA - компании Inter Ikea, сообщает "Немецкая волна".

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Еврокомиссия "обеспокоена" тем, что решения правительства страны могли предоставить IKEA несправедливые преимущества по сравнению с другими компаниями, что противоречило бы правилам конкуренции в Европейском Союзе.

ЕК считает, что Нидерланды позволили IKEA перевести свои доходы до Люксембурга и Лихтенштейна, где они не облагались налогом.

"Государства-члены не могут позволить отдельным компаниям платить меньше налогов, позволяя искусственно переводить свои прибыли в другое место", - заявила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

В ответ на это в IKEA заявили, что налоговые правила, установленные для компании правительством Нидерландов, не противоречили правилам ЕС.

Точная сумма неуплаченных IKEA налогов неизвестна. Но в прошлогоднем отчете партии "Зеленые" в Европейском парламенте говорилось, что в 2009-2014 годах IKEA уклонилась от уплаты налогов на общую сумму более чем миллиард евро.