Гройсман посоветовал не разделяющим "философию правительства" уйти из власти

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал представителей контролирующих органов, не разделяющих "философию правительства" об устранении давления на бизнес, уйти из органов власти. Об этом глава правительства сказал на заседании Кабинета министров в понедельник.

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"Если кто-то из контролирующих структур не воспринимает философию правительства, которая заключается в том, что нужно помогать создавать, не мешать бизнесу работать, не создавать людям препятствия. Если кто-то этого не понимает - пожалуйста, немедленно он должен выходить за рамки власти. И это принципиально важный вопрос", - заявил премьер.

По словам Гройсмана, контролирующие органы в течение трех месяцев должны будут перейти к утвержденным правительством индивидуальным стандартам работы.

"Через три месяца мы соберемся, и если что-то не будет выполнено - я с такими людьми работать не буду. Это будет означать, что таким руководителям нужно выйти за рамки центральных органов исполнительной власти", - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман 18 декабря поручил контролирующим органам в течение трех месяцев разработать систему оценки рисков в работе бизнеса, на основании анализа которых органы могут проводить проверку.

Кабинет министров Украины планирует в 2018 году ввести "разумный" мораторий на проверки бизнеса, который позволит сохранить высокий уровень безопасности потребителей и одновременно не позволит осуществлять административное давление на бизнес. В рамках такого подхода контролирующие органы, которые выполнят утвержденные правительством индивидуальные стандарты работы, смогут выйти из под действия моратория.