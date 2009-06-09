ГЛАВНОЕ на 9 июня (день)

Хроника дня

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Сегодня Госкомстат сообщил о ценах производителей; министр Кабинета Министров пояснил, почему рассмотрение основных направлений бюджетой политики откладывается; в рейтинге The Economist Киев стал 91-м в мире по комфортности; земля и недвижимость в стране дешевеют...

Экономика

Падение цен производителей промпродукции в мае составило 0,7%

В Украине падение цен производителей промышленной продукции в мае против апреля составило 0,7 %.

Об этом УНИАН сообщили в Госкомстате.

По данным Госкомстата, рост цен с начала года в Украине составил 2,8%.

Также сообщается, что рост цен производителей промпродукции в мае 2009 года против мая 2008 года составил 1,9%, в январе-мае 2009 года против аналогичного периода 2008 года – 11,6%.

Напомним, в Украине рост индекса цен производителей промышленной продукции в апреле по сравнению с мартом составил 0,4%, в апреле к апрелю 2008 года – 6,3%.

Цены производителей промпродукции в 2008 году выросли на 23% (декабрь к декабрю 2007 года).

Цены производителей: в январе-мае больше всего подорожали хлеб, сахар, напитки

В январе-мае 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены производителей наиболее заметно выросли на хлеб, сахар, напитки, мясо и мясопродукты, химическую продукцию. Такие данные об индексах цен производителей промышленной продукции сообщаются на официальном сайте Государственного комитета статистики.

По данным Госкомстата, в январе-мае с.г. против аналогичного периода прошлого года цены производителей в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий выросли на 15%.

В январе-мае цены производителей промпродукции больше всего выросли в производстве мяса и мясопродуктов – на 18,7%, хлеба и хлебобулочных изделий – на 21,5%, сахара – на 22,1%, напитков – на 23%. Цены производителей молочных продуктов и мороженого выросли на 8,6%.

В мае с.г. против мая прошлого года цены производителей в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий выросли на 15%.

В мае цены производителей промпродукции больше всего выросли в производстве сахара – на 34,6%, напитков – на 20,6%. Цены производителей мяса и мясопродуктов в мае выросли на 13,3%, молочных продуктов и мороженого - на 11,9%, хлеба и хлебобулочных изделий – на 19,6%.

Цены производителей в химическом производстве (против аналогичного периода прошлого года) выросли в январе-мае на 21,9%, в мае – на 12,7%.

Финансы

ВР не рассмотрит основные направления бюджетной политики на этой неделе

На этой неделе документ об основных направлениях бюджетной политики не может быть рассмотрен, поскольку еще «не сформировалась окончательная позиция правительства», заявил на заседании Согласительного совета руководства Верховной Рады министр Кабинета Министров Украины Петр КРУПКО.

По его словам, это связано с тем, что существуют «серьезные проблемы сейчас с прогнозом макроэкономических показателей».

П.КРУПКО добавил, что международные финансовые организации «в последнее время пересмотрели прогноз развития мировой экономики на ближайший период, и это тоже создает определенные проблемы для правительства».

По его словам, сейчас Министерство экономики работает над данным документом, и на одном из ближайших заседаний правительства будут рассмотрены основные направления бюджетной политики.

В то же время П.КРУПКО обратился в Верховную Раду с просьбой рассмотреть как можно скорее во втором чтении изменения к Бюджетному кодексу, поскольку там содержатся новые подходы, предусматривающие передачу больших полномочий по формированию бюджета на уровень местных органов власти.

В ответ первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ спросил: «Почему вы не выполняете закон? Вот вы рассказываете о том, что не будете его выполнять. Разве законы для правительства не существуют?».

В свою очередь председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН предложил на этой неделе рассмотреть во втором чтении законопроект об изменениях к Бюджетному кодексу, а на следующей неделе «предложить правительству рассмотреть основные направления бюджетной политики». «Это же не значит, что мы уже бюджет принимаем, но подходы основные, тенденции мы должны очертить, посмотреть, какая у нас будет денежно-кредитная политика», - добавил В.ЛИТВИН.

1 июня Кабинет Министров внес на рассмотрение ВР документ об основных направлениях бюджетной политики на 2010 год.

ТЭК

Розничные цены на бензин в Украине практически не изменились

С 29 мая по 5 июня 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты практически не изменились. Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании Ukrainian Petroleum Consultants (UPECO, г. Киев).

Так, по данным мониторинга компании UPECO, с 29 мая по 5 июня 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

Бензин А-76 – сохранились на уровне 5,28 грн./литр

Бензин А-92 – увеличились на 0,2% - с 5,75 грн./литр до 5,76 грн./литр

Бензин А-95 – сохранились на уровне 5,99 грн./литр

Дизельное топливо – снизились на 0,2% - с 5,21 грн./литр до 5,20 грн./литр

Напомним, емкость рынка нефтепродуктов Украины составляет 3 млрд. долл. в розничных ценах в год. В год Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута.

Общество

Киев стал 91-м в мире по комфортности

Самыми комфортными для жизни городами на Земле признаны Ванкувер (Канада), Вена (Австрия) и Мельбурн (Австралия). Такие данные содержатся в ежегодном рейтинге журнала The Economist.

Киев занял 91 место в рейтинге.

Ванкувер становится наиболее пригодным городом для проживания, по мнению экспертов, уже пятый раз подряд. Канадский Торонто стоит на пятом месте, что говорит о налаженной инфраструктуре, высоком качестве услуг, хороших климатических условиях, доступном здравоохранении, низкой коррумпированности городских служащих и о ряде других достоинств.

В первую пятерку вошли также австралийские Мельбурн и Перт. По мнению экспертов, в Канаде и в Австралии города не перенаселены, что значительно снижает уровень преступности. Именно криминал стал одним из главных негативных факторов в других мегаполисах.

Большая часть пригодных для жизни городов (27) расположены в Европе, 19 находятся в Северной Америке, еще 13 из списка "хороших" — в Азии и Австралии. Авторы рейтинга утверждают, что такие города, как Нью-Йорк (56-е место), Токио (19-е), Лондон (46-е), Гонконг (39-е) или Париж (23-е) страдают от собственной же привлекательности и, как следствие, огромных размеров. Отсюда проистекают транспортные проблемы, которые сводят на нет очевидные преимущества жизни в культурных и деловых центрах.

Самыми неприспособленными для проживания оказались Алжир - столица одноименного государства, Дакка - столица Бангладеш и Хараре - столица Зимбабве. В целом африканские и ближневосточные города составляют почти половину "плохого" списка (25 городов), еще 23 неблагополучных мегаполиса находятся в Азии, оставшиеся 20 рассыпаны по Восточной Европе и Латинской Америке.

Строительство

Жилье на вторичном рынке Киева продолжает дешеветь

Средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке Киева с 1 по 7 июня т.г. снизилась на 0,26%, или 4 долл., – до 1497 долл. за 1 кв. м.

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1082 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2542 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Коттеджи под Киевом тоже подешевели

Средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе с 1 по 7 июня т.г. снизилась на 0,53% – до 911 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 74 471 долл.

В Киеве стоимость индивидуальных домов за указанный период снизилась на 0,19%, или 2 долл., – до 1226 долл./кв. м при средней стоимости 102 694 долл. за домовладение.

Напомним, средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе в мае т.г. снизилась на 20% - до 916 долл./кв.м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 75 350 долл.

В 2008 году средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе снизилась на 3%, или 48 долл., – до 1547 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 201 065 долл.

Валютный рынок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,6080/7,6280, к 12:00 сузился спрэд 7,6130/7,6200 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2430/40, к 12:00 цены снизились 0,2427/34. На российском валютном рынке курс доллар-рубль понизились, и к 12:00 установился на уровне 31,3300 (-0,0600).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3947/49, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6055/10,6380, к 12:00 цены ушли вниз 10,5980/10,6180