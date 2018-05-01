"Как украинскому предпринимателю стать е-резидентом в Эстонии"

Чтобы стать е-резидентом Эстонии, необходимо пройти определенную процедуру. Это оказалось довольно просто. Более того, со момента запуска программы процесс получения статуса упростился ещё больше.

Первоначально заявитель должен был лично приехать в Эстонию для подачи заявки на e-Residency, представить документы, заполнить анкеты и дождаться ответа.

«Теперь все проще. Вам не нужно приезжать в Эстонию для подачи документов. Достаточно посетить домашнюю страницу e-Residency – e-resident.gov.ee – найти раздел «стать е-резидентом» и подать заявку», — рассказал УНИАНу Таави Котка, один из инициаторов программы e-Residencyи бывший ИТ-директор правительства Эстонии.

Затем необходимо заполнить форму заявки, загрузить своё паспортное фото и фото самих документов. Иными словами, соответствующие страницы вашего паспорта должны быть отсканированы или сфотографированы и прикреплены в виде файлов.

«Важно помнить: идентифицирующий вас документ, который вы прикрепите к заявке, необходимо будет показать позже, когда вы посетите иностранное представительство Эстонии в Киеве, чтобы забрать свою карточку e-Residency с кард-ридером и PIN-кодами, — добавляет Каспар Корюс, руководитель программы e-Residency. — Если срок действия вашего паспорта истекает – лучше сразу заменить его, и уже потом подать заявку на получение статуса е-резидента».

Указывая информацию о себе, стране происхождения и гражданстве, вам также необходимо четко указать причину, по которой вы хотите получить электронное резидентство. Хотя чаще всего причина очевидна – для ведения бизнеса, независимого от места его физического расположения.

Получение е-резиденства за 100 евро и в течение месяца

Теперь о цене регистрации. Единоразовая стоимость заявки составляет 100 евро, плюс комиссия за оплату.

Не менее важным вопросом является время регистрации. С предварительно подготовленными документами подача заявки занимает буквально несколько минут.

«После этого власти Эстонии проверят ваши данные. Все необходимые процедуры занимают до 30 дней. Если для получения вашей идентификационной карты е-резидента вы выбрали Посольство Эстонии в Украине, средний период процедуры составит один месяц плюс время доставки», – прокомментировал Каспар Корюс.

Если с документами всё в порядке и заявка одобрена, вас уведомят об этом по электронной почте. После этого вы сможете забрать свою карточку в Посольстве Эстонии в Киеве. Там вас попросят дать отпечатки пальцев. «Вместе с вашей цифровой идентификационной картой e-Residency вы получите стартовый комплект – кард-ридер и запечатанный конверт с паролями», - говорит Таави Котка.

Простоту обретения статуса е-резидента подтверждают предприниматели, которые уже подавали заявку на его получение. «Вопрос сложности поставил меня в тупик – честно говоря, никаких трудностей не было. Совсем! Все так просто и понятно. Единственное, что вам нужно помнить, это то, что доставка карты занимает месяц, и вам потребуется лично её забрать. А если вы потеряете адаптер карты, то в Украине очень сложно будет найти новый. Вам придётся заказать его в Эстонии – а это тоже требует времени», – рассказала Евгения Беспалова, соучредитель «We Challenge».

«Мне потребовался всего час, чтобы зарегистрироваться, а письмо о принятии заявки я получила менее, чем через две недели», — говорит Ольга Костова, специалист по оптимизации конверсии из Одессы. Она работает с разными иностранными компаниями, и ей срочно потребовалась регистрация ЕС, чтобы начать прибыльное сотрудничество с крупным европейским предприятием. Система e-Residency спасла ее.

«Программа e-Residency значительно упростила мне работу с европейскими клиентами», — резюмировала Ольга.

Электронная резиденция – не гражданство

Многие люди задаются вопросом – могут ли им отказать в предоставлении статуса е-резидента? «Могут, — говорит Каспар Корюс, директор программы e-Residency, — Инспекция кандидата осуществляется полицией Эстонии и пограничной службой. Если найдены доказательства того, что кандидат является угрозой общественному порядку или если он ранее был лишен возможности заниматься бизнесом, ему будет однозначно отказано в статусе е-резидента». В случае, если личность заявителя не установлена, или ему запрещено въезжать на территорию Эстонии, в предоставлении статуса е-резидента также будет отказано.

Мы хотели бы подчеркнуть, что наличие слова «резиденция» в названии не означает права проживать на территории Эстонии. Электронная резиденция не является гражданством Эстонии и не упрощает ее получение.

«Нас спросили, дает ли программа e-Residency право на поездки в Эстонию, – вспоминает и разъясняет Таави Котка. — Нет. e-Residency предоставляет доступ к электронным системам с бизнес-инструментами, предоставляемыми международными провайдерами, наряду с обычными жителями Эстонии. Основная цель – привлечь подрядчиков со всего мира благодаря независимой регистрации и возможности управления компаниями».

Если всё хорошо и статус е-резидента получен, то вам будет открыт способ регистрации бизнеса в Эстонии – это можно сделать онлайн. Регистрация компании занимает всего пару часов. Теоретически, можно создать новую компанию в Эстонии даже за 18 минут (World Record в 2009 году), заплатив государственную пошлину в размере 190 евро.

Программа позволяет любому украинскому предпринимателю полностью управлять компанией удаленно и без найма ненужных посредников. Более того, программа не требует физического присутствия директора в Эстонии, поэтому каждый предприниматель сможет управлять компанией самостоятельно, и, что самое главное, из любой точки планеты с помощью интернет соединения.

В чем выгода для бизнеса?

Предприниматели в Украине постоянно сталкиваются с различными трудностями: перерасходы за бухгалтерские услуги, сложность в получении разрешений, ограниченный доступ к международным провайдерам услуг, таким как PayPal, а также регулярные изменения в законодательстве. В Эстонии всё абсолютно иначе. Страна может похвастаться низким уровнем бюрократии и очень дружелюбным отношением к предпринимательству. Электронная система позволяет вам уменьшить административную нагрузку во много раз и ускорить обмен информацией. Кроме того, власти и надзорные органы действуют не по принципу «словить и наказать», а по принципу «известить об ошибке и помочь». Есть реальные случаи, когда инспекторы, обнаруживая ошибки в компаниях, приходили, указывали на них, объясняли и давали время на исправление, вместо того, чтобы просто сразу наказать по закону.

В целом, регистрация бизнеса в Эстонии позволяет инвесторам пользоваться 0% налогом на прибыль (пока средства не распределяются на дивиденды), выйти на рынок Европейского Союза, получить доступ к международному капиталу и пользоваться всеми преимуществами одного из самых передовых цифровых обществ на планете.

Согласитесь, что это не мало, учитывая, что отечественный бизнес получает возможность пользоваться цифровой подписью, оформлять банковский счет и кредитную карту, использовать электронный банкинг, пользоваться международными платёжными системами (Paypal, Braintree и др), декларировать налоги в Эстонии (если применимо) и подписывать документы и контракты. И всё это, ещё раз подчеркнём, из любой точки мира!

Владимир Касатонов