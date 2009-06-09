AMF приобрела торгово-промышленную группу "PromArt"
Стоимость сделки не разглашается...
Компания AMF стала владельцем торгово-промышленной группы "PromArt", входившей до этого в состав Холдинговой компании "Бюро-М".
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.
Как указывается в сообщении, цель приобретения группы "PromArt" – развитие сегмента домашней мебели, который является стратегическим для компании AMF. Покупка "PromArt" позволит расширить производство фасадов для жилой группы (спальни, шкафы, в том числе радиусные).
Стоимость сделки не разглашается.
Справка УНИАН. Компания AMF – крупный производитель офисной мебели, основана в 1999 году. Компания объединяет семь заводов в трех городах Украины, изготавливающих мебель и комплектующие.
Компания AMF – член Украинской ассоциации мебельщиков с 2002 года.
Торгово-промышленная группа "PromArt" создана в 2001 году, выпускает полный сегмент изделий из МДФ. Мощности производства кашированного ДСП компанией «PromArt» позволяют выпускать 20 тыс. кв. м в месяц. Объем производства МДФ-плиты в месяц составляет 12 тыс. кв. м.