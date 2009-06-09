Литвин: изменения в Конституцию были согласованы БЮТ и ПР

Проект изменений в Конституцию Украины был согласован между БЮТ и Партией регионов, сказал сегодня на пресс-конференции председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.

По его словам, «это был согласованный проект между двумя политическими силами». «И это правда, которую все знают», - добавил он.

Как сказал В.ЛИТВИН, ему предложили ознакомиться с проектом изменений к Конституции, при этом отметили: чтобы не вносилось ни одно изменение и не изменялась «ни одна запятая в этом документе», поскольку «все согласовано».

По словам В.ЛИТВИНА, этот проект был согласован между БЮТ и Партией регионов, а затем началось исследование, «откуда утечка этого документа была в СМИ (проект был опубликован на сайте газеты “Зеркало недели” - УНИАН)».

«Нам предъявили претензии, что мы это сознательно сделали. Если бы мы это делали сознательно, то мы просто взяли бы, пришли и показали журналистам, но есть этика: если документ не имеет подписей, то зачем демонстрировать соответствующую позицию», - отметил В.ЛИТВИН и добавил: «Но случилось то, что случилось».

В.ЛИТВИН утверждает, что его политическая сила в разработке проекта изменений к Конституции участия не принимала.