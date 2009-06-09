Немецкий концерн Arcandor - банкрот

Крупный германский торговый концерн Arcandor во вторник подал в суд Эссена заявление о признании концерна банкротом в связи с его неплатежеспособностью, говорится в сообщении пресс-службы Arcandor. Об этом сообщает РИА "Новости".

За этим заявлением последует и заявления о банкротстве трех торговых сетей, принадлежащих Arcandor, - Karstadt Warenhaus GmbH, Primondo GmbH и сети магазинов доставки одежды почтой Quelle GmbH, сказано в сообщении. Концерн владеет несколькими сетями универмагов, сетью из порядка 160 ресторанов LeBuffet и фешенебельным универмагом KaDeWe в центре Берлина. Помимо этого концерну принадлежит контрольный пакет акций в туристической компании Thomas Cook Group. По данным на сентябрь 2007 года, в торговых точках концерна работают более 70 тысяч человек, в Германии - 53 тысячи. Только 3,6 тысячи человек работают в Берлине. В конце прошлой недели Arcandor объявил об угрозе банкротства и запросил у правительства ФРГ госкредит на сумму более чем в 437 миллионов евро. Правительство в кредите отказало, выказав готовность рассмотреть другое, усовершенствованное предложение. Вместо повторного предложения концерн решил заявить о банкротстве.