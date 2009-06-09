Богословская и Кужель исключены из Партии регионов

Политсовет Партии регионов исключил из рядов партии Инну БОГОСЛОВСКУЮ и Александру КУЖЕЛЬ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.

Кроме того, И.БОГОСЛОВСКАЯ и Тарас ЧОРНОВИЛ были ранее исключены из рядов партии, лишены членства во фракции Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, 21 января 2009 года А.КУЖЕЛЬ была назначена председателем Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства. При этом она заявила, что не собирается покидать ряды Партии регионов, поскольку считает, что ее новая должность не политическая.

Между тем политсовет Партии регионов заявил о намерении дать оценку заявлениям члена своей политической силы А.КУЖЕЛЬ, направленным в поддержку действующего правительства.

25 мая 2009 года И.БОГОСЛОВСКАЯ заявила о выходе из Партии регионов.

11 декабря 2008 года политсовет Партии регионов удовлетворил заявление народного депутата Т.ЧОРНОВИЛА о выходе из партии.