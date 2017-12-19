Forbes назвал самых богатых знаменитостей в США

В этом году самой богатой знаменитостью опять стал создатель киносаги "Звездные войны" Джордж Лукас.

Журнал Forbes опубликовал список богатейших знаменитостей США по версии текущего года, сообщает Прайм. Читайте такжеВ США назвали самого прибыльного актера 2017 года "На первом месте - кинорежиссер Джордж Лукас", - говорится в сообщении. По оценке журнала состояние автора франшизы киноэпопеи "Звездные войны" составляет 5,5 миллиарда долларов. На втором месте - соавтор Лукаса по сериалу о приключениях Индианы Джонса, кинорежисер Стивен Спилберг. Его состояние оценили в 3,6 миллиарда долларов. Третье место по-прежнему у популярнейшей телеведущей Опры Уинфри - 2,8 миллиарда долларов.

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