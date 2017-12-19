Forbes назвал самых богатых знаменитостей в США

10:01, 19 декабря 2017
Разное
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В этом году самой богатой знаменитостью опять стал создатель киносаги "Звездные войны" Джордж Лукас.

Иллюстрация REUTERS

Журнал Forbes опубликовал список богатейших знаменитостей США по версии текущего года, сообщает Прайм.

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"На первом месте - кинорежиссер Джордж Лукас", - говорится в сообщении.

По оценке журнала состояние автора франшизы киноэпопеи "Звездные войны" составляет 5,5 миллиарда долларов.

На втором месте - соавтор Лукаса по сериалу о приключениях Индианы Джонса, кинорежисер Стивен Спилберг. Его состояние оценили в 3,6 миллиарда долларов.

Третье место по-прежнему у популярнейшей телеведущей Опры Уинфри - 2,8 миллиарда долларов.

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