РФ, Беларусь и Казахстан согласовали создание Таможенного союза

Россия, Беларусь и Казахстан на 95% согласовали условия создания Таможенного союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр России Владимир ПУТИН на заседании Межгосударственного совета ЕврАзЭС и Высшего органа Таможенного союза.

«Мы продвинулись - на 95% согласовали тарифы, и сегодня должны некоторые вещи дополнительно утвердить», - сказал он.

В.ПУТИН отметил, что инициатива ускорить формирование Таможенного союза исходила от президента Казахстана Нурсултана НАЗАРБАЕВА, который посчитал возможным закончить основные процедуры к 1 января 2010 года.

«Мы с этим согласились, включились в активную работу по реализации этого предложения», - сказал он.

В.ПУТИН также отметил, что, несмотря на "сложный экономический фон", страны не снижают темпы интеграционных процессов.